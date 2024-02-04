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3 إصابات بتدهور مركبة على طريق جرش - الزرقاء

2/4/2024 12:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص، إثر تدهور مركبة، مساء أمس، على طريق جرش - الزرقاء.


وقال النقيب سفيان العتوم، من إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم إسعاف المصابين، من خلال الدفاع المدني، إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.


ودعا العتوم السائقين، إلى التقيّد التام بقواعد السير، واتباع إرشادات كوادر الدوريات الخارجية، والابتعاد عن المخالفات الخطيرة.


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