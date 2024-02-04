3 إصابات بتدهور مركبة على طريق جرش - الزرقاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص، إثر تدهور مركبة، مساء أمس، على طريق جرش - الزرقاء.
وقال النقيب سفيان العتوم، من إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم إسعاف المصابين، من خلال الدفاع المدني، إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.
ودعا العتوم السائقين، إلى التقيّد التام بقواعد السير، واتباع إرشادات كوادر الدوريات الخارجية، والابتعاد عن المخالفات الخطيرة.
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