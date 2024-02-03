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5 شروط لحصولك على الجنسية المصرية.. إقامتك بالقاهرة تتجاوز 5 سنوات الأبرز

2/3/2024 11:20:45 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كنت ترغب فى الحصول على الجنسية المصرية ، فإن قانون الجنسية المصرية الصادر برقم 26 لسنة 1975، حدد بعض الشروط التي بموجبها يمكنك الحصول عليها بسهولة ويسر على النحو التالي:

1.اشترط القانون ضرورة أن يكون المتقدم للحصول على الجنسية مولود لأب اصله مصري بعد جعل إقامته العادية فى مصر، كما لابد ان تكون بلغت سن الرشد عند التقدم بهذا الطلب.

2.لا بد أن تكون اقامتك العادية في مصر تجاوزت 5 سنوات على أن تكون بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

3. لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:

4.لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

5.لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد







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