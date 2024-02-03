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الداخلية السعودية: ضبط 17 ألفا و896 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

2/3/2024 11:20:43 PM
(MENAFN- Youm7) ضبطت وزارة الداخلية السعودية 17 ألفا و896 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة .



وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- أن المخالفات التي ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير الماضي، شملت ضبط 10 آلاف و874 مخالفا لنظام الإقامة، و4 آلاف و123 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2899 مخالفا لنظام العمل .



وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 937 شخصا ، كما تم ضبط 48 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم .



وحذرت الداخلية السعودية، من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، لأنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء .












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