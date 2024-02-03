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وزير الدفاع الكويتى: إيماننا راسخ بأهمية العمل الجماعي في مواجهة التطرف

2/3/2024 11:20:43 PM
(MENAFN- Youm7) أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إيمان دولة الكويت الراسخ بأهمية العمل الجماعي لتحقيق رؤية موحدة والارتقاء بمستوى القوات المسلحة وتطوير منظومة عملها وتعزيز قدراتها ودعم جهودها لمواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب.



وأوضحت (الدفاع الكويتية) -في بيان السبت- أن ذلك جاء في كلمة ألقاها الوزير خلال مشاركته في الاجتماع الثاني لـ(مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في العاصمة السعودية الرياض برئاسة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان رئيس المجلس.



وأضاف الوزير أن الظروف الاستثنائية الطارئة على الساحتين الإقليمية والدولية تدفع الجميع نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لمواجهة مختلف المواقف والمتغيرات من خلال تطوير منظومة التعاون العسكري الإسلامي المشترك انطلاقا من "اليقين الراسخ والثقة الكبيرة بقدرات وإمكانيات قواتنا المسلحة في تنفيذ مختلف الأدوار والمهام والواجبات الموكلة إليها".



وعبر عن تقدير دولة الكويت للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يبذلها وزراء دفاع دول التحالف بهدف دعم أواصر التعاون والتنسيق والعمل الجماعي المشترك بين قواتها المسلحة.



واكد أن هذا التعاون أثمر العديد من الإنجازات والنتائج الملموسة بمحاربة الفكر الإرهابي المتطرف وما يحمله من نزعات عدوانية من خلال عمليات وقائية تستهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب وعبر دعم ومساندة الدول الأعضاء لتمكينها من السيطرة على هذا الفكر الدخيل على مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف.












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