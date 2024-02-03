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بدء تلقى طلبات استخراج رخص مؤقتة لمراكز تدريب برنامج مهنى 2030 5 فبراير

2/3/2024 11:20:41 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ وزارة العمل، في فتح باب التقدم إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، لمراكز التدريب الخاصة الراغبة في التسجيل ضمن 670 مركزا خاصا تستهدفهم لتنفيذ برنامج "مهنى 2030"، للحصول على "الرخصة المؤقتة"، يوم الإثنين، 5 فبراير 2024، علما بأن مُدة تلك الرخص شهر واحد فقط، لحين انتهاء مراكز التدريب الخاصة من استكمال بياناتها، والإجراءات الرسمية المطلوبة لعملية الترخيص بشكل كامل.



وتعمل الوزارة على سرعة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية للمشروع، وتقديم كل التسهيلات للمراكز الخاصة، لسُرعة تقنين أوضاعها، وبدء العمل على تنفيذ مشروع مهنى 2030 ، بالتعاون مع الوزارة، لتعظيم الاستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد اجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك، ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية،ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين - تمهيدًا للاعتراف بها دوليا ،مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي.



ويأتي المشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتمنية مهارات الشباب، وبمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
















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