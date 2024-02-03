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بدء تلقى التظلمات على نتائج صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة اليوم

2/3/2024 11:20:41 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ الإدارات التعليمية فى محافظة الجيزة اليوم الأحد 4 فبراير 2024 ولمدة 15 يومًا تلقى طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك لطلاب صفوف النقل (من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) وطلاب الشهادة الإعدادية.



ويمكن لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 باتباع الخطوات والضوابط التالية:



1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.



2- سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) في المادة الواحدة لطلاب صفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي)، ومبلغ (30) جنيهًا في المادة الواحدة لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك طبقًا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.



3- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته. وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.












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