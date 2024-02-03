بدء تلقى التظلمات على نتائج صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة اليوم

(MENAFN
- Youm7) تبدأ الإدارات التعليمية فى محافظة الجيزة اليوم الأحد 4 فبراير 2024 ولمدة 15 يومًا تلقى طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك لطلاب صفوف النقل (من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) وطلاب الشهادة الإعدادية.
ويمكن لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 باتباع الخطوات والضوابط التالية:
1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.
2- سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) في المادة الواحدة لطلاب صفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي)، ومبلغ (30) جنيهًا في المادة الواحدة لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك طبقًا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.
3- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته. وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
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