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الطوارئ الروسية: ارتفاع ضحايا قصف أوكراني على لوجانسك إلى 20 قتيلا

2/3/2024 11:20:40 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الطوارئ الروسية إن عدد القتلى جراء القصف الذي شنه الجيش الأوكراني على "مخبز" في منطقة ليسيتشانسك في "جمهورية لوجانسك الشعبية"، المعلنة من طرف واحد؛ ارتفع إلى 20 شخصاً.

وذكرت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الأوكرانية - أن "موظفي خدمة الإنقاذ انتشلوا 20 جثة من تحت الأنقاض بعد القصف. وعلى الرغم من التهديد بشن غارة أخرى، يواصل رجال الإنقاذ إزالة الأنقاض".


وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد شنت غارة على مخبز ليسيتشانسك بعد ظهر اليوم. وقالت السلطات المحلية إن عملية رفع الأنقاض ستستمر طوال الليل.








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