الطوارئ الروسية: ارتفاع ضحايا قصف أوكراني على لوجانسك إلى 20 قتيلا

(MENAFN
- Youm7) قالت وزارة الطوارئ الروسية إن عدد القتلى جراء القصف الذي شنه الجيش الأوكراني على "مخبز" في منطقة ليسيتشانسك في "جمهورية لوجانسك الشعبية"، المعلنة من طرف واحد؛ ارتفع إلى 20 شخصاً.
وذكرت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الأوكرانية - أن "موظفي خدمة الإنقاذ انتشلوا 20 جثة من تحت الأنقاض بعد القصف. وعلى الرغم من التهديد بشن غارة أخرى، يواصل رجال الإنقاذ إزالة الأنقاض".
وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد شنت غارة على مخبز ليسيتشانسك بعد ظهر اليوم. وقالت السلطات المحلية إن عملية رفع الأنقاض ستستمر طوال الليل.
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