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دبلوماسي أمريكي يزور الأرجنتين اليوم لمناقشة التحديات الإقليمية والعالمية

2/3/2024 11:20:40 PM
(MENAFN- Youm7) يتوجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب شؤون نصف الكرة الغربي بريان نيكولز اليوم الاحد إلى الأرجنتين، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام؛ لمناقشة التحديات الإقليمية والعالمية والاستقرار الاقتصادي والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن مساعد وزير الخارجية سيلتقي في بوينس آيرس كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي ووزيرة الخارجية ديانا موندينو ووزيرة الأمن باتريشيا بولريتش ووزير الاقتصاد لويس كابوتو.



وبحسب بيان "الخارجية الأمريكية"، سيلتقي نيكولز أيضًا مع ممثلي القطاع الخاص لاستكشاف فرص الاستثمارات الأمريكية الجديدة في الأرجنتين والتي من شأنها تعزيز الرخاء الشامل في كلا البلدين، كما سيجتمع مساعد وزير الخارجية الأمريكي مع المجتمع المدني، بما في ذلك قادة النقابات وخريجي البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة والذين يعملون على تعزيز حقوق الإنسان في الأرجنتين.












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