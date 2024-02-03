دبلوماسي أمريكي يزور الأرجنتين اليوم لمناقشة التحديات الإقليمية والعالمية

(MENAFN
- Youm7) يتوجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب شؤون نصف الكرة الغربي بريان نيكولز اليوم الاحد إلى الأرجنتين، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام؛ لمناقشة التحديات الإقليمية والعالمية والاستقرار الاقتصادي والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن مساعد وزير الخارجية سيلتقي في بوينس آيرس كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي ووزيرة الخارجية ديانا موندينو ووزيرة الأمن باتريشيا بولريتش ووزير الاقتصاد لويس كابوتو.
وبحسب بيان "الخارجية الأمريكية"، سيلتقي نيكولز أيضًا مع ممثلي القطاع الخاص لاستكشاف فرص الاستثمارات الأمريكية الجديدة في الأرجنتين والتي من شأنها تعزيز الرخاء الشامل في كلا البلدين، كما سيجتمع مساعد وزير الخارجية الأمريكي مع المجتمع المدني، بما في ذلك قادة النقابات وخريجي البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة والذين يعملون على تعزيز حقوق الإنسان في الأرجنتين.
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