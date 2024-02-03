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المقاولون يغلق قائمة الأجانب بـ6 لاعبين قبل انتهاء الميركاتو الشتوي

2/3/2024 11:20:38 PM
(MENAFN- Youm7) أغلق المقاولون العرب قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق بعد ضم 3 لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لتكتمل قائمة الأجانب بالفريق بـ 5 لاعبين بالإضافة إلى لاعب تحت السن.

وتضم قائمة أجانب المقاولون العرب كلاً من: البوركينابي فاروقا نور الدين، الأوغندي جوزيف أوشايا، الأوغندي جواكيم اوجيرا، التونسي فراس بن عايفية، والموريتاني أمادو نياس، بالإضافة إلى النيجيري أديوي معز إفيلوا، صاحب الـ 19 عاماً والذي تم قيده تحت السن، والفلسطيني محمود وادي والذي يعامل معاملة اللاعب المصري طبقاً للائحة اتحاد الكرة.

وانتظم في تدريبات الفريق الصفقات الجديدة التي تم قيدها حيث أنهى نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إجراءات قيد 8 لاعبين بعد ضمهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وجاءت صفقات
المقاولون العرب
كالتالي:

محمد عنتر قادما من سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين ونصف الموسم. محمود حليمو في صفقة انتقال حر قادما من سموحة لمدة موسمين ونصف.
محمود الشبراوي في صفقة انتقال حر قادما من الإسماعيلي لمدة موسمين ونصف.
أحمد عبد العزيز مودي في صفقة انتقال حر قادما من الهلال الليبي لمدة موسم ونصف.
فراس بن عايفية قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.
جواكيم اوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي لمدة موسمين ونصف.
أديوي معز إفيلوا مواليد 2004 معار من نادي سيراميكا كليوباترا.
أسامة النجار من طنطا إعارة 6 أشهر بنية البيع.





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