زى النهارده.. الشحات يقود الأهلى للفوز على الدحيل القطري فى مونديال الأندية

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 4 فبراير 2021 تخطى النادى الاهلعقبة الدحيل القطري بفوز مثير بهدف دون رد سجله حسين الشحات فى افتتاحية مشاركته السادسة بكأس العالم للأندية، ليواجه بايرن ميونخ الألمانى ويخسر بهدفين دون رد ويحقق الميدالية البرونزية للمرة الثانية فى تاريخه، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

والتقى الأهلي مع الدحيل باستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في مونديال الأندية، وسجل حسين الشحات هدف فوز الأهلي فى الدقيقة 30 من عمر اللقاء بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وجاء النادي الأهلي فى المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الاخيرة التى أقيمت بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62

والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .