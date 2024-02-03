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باليه كليوباترا يختتم عروضه بدار الأوبرا المصرية.. الإثنين المقبل

2/3/2024 11:20:30 PM
(MENAFN- Youm7) تختتم فرقة باليه أوبرا القاهرة
التابعة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر عروضها لـ"باليه كليوباترا" يوم الإثنين المقبل الموافق 5 فبراير، وذلك بعد عرض أربع ليالي له علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



باليه كليوباترا تصميم خوزيه بيريز، مساعد التصميم رينيه دى كارديناس، إضاءة: ياسر شعلان، ديكور: محمد الغرباوى، ملابس: مانويلا سييرى، ويدور باليه كليوباترا حول القصة التاريخية لكليوباترا ملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم اعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما.



يذكر أن فرقة بالية اوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام ، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت احد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من اشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع ، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت ، لوركيانا ، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شيء.
















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