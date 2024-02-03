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أيمن سلامة: هناك كيميا بيني وبين ريهام حجاج ووشها دايمًا حلو

2/3/2024 11:20:30 PM
(MENAFN- Youm7) يتعاون هذا العام للمرة الرابعة الكاتب والسيناريست أيمن سلامة مع النجمة ريهام حجا
في مسلسل "صدفة" الذى قام بتأليفه، حيث اجتمعا سويًا في مسلسل "جميلة" ومسلسل "يوتيرن" ومسلسل "لما كنا صغيرين" وقال السيناريست أيمن سلامة لـ"اليوم
السابع": إنه سعيد لتكرار التناغم بيننا أنا والنجمة ريهام حجاج للمرة الرابعة وهذا لم يأت بالصدفة ولكن لأن بيننا تناغم وكمياء وراحة نفسية وأيضًا مربح معنويًا لأنها دائمًا وشها حلو عليه وأعمالنا تنال نجاحًا جماهيريًا بفضل الله".





ريهام حجاج وأيمن سلامة

وتستمر النجمة ريهام حجاج فى تواجدها بمنافسات دراما رمضان للعام الخامس على التوالى، حيث تقدم هذا العام مسلسل "صدفة "، الذى تواصل تصويره حاليًا للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، كما تستمر ريهام فى تقديم الدراما الاجتماعية وتجسد خلال الأحداث شخصية مدرسة تاريخ تمر بالعديد من المواقف التى تغير الأحداث رأسًا على عقب.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، ميار الغيطى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سوياً مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

وقدمت ريهام حجاج في رمضان الماضى مسلسل "جميلة" وشارك في بطولته عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل،
هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين
رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.







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