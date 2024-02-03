بذور الكتان بوتكس طبيعي لبشرتك.. اعرفي إزاي تستفيدي منها

MENAFN - Youm7) حقن البوتكس هى الوسيلة التي تلجأ لها بعض النساء للتخلص من شبح التجاعيد الذى يطاردهن مع التقدم في السن، ولكن قد يكون هناك طرق طبيعية تحمى بشرتك من ظهور علامات التقدم مثل بذور الكتان والذى يطلق عليها" البوتكس الطبيعي".

وحسب ما ذكره موقع womansworld فإن

بذورالكتان هي بذور زيتية صغيرة مليئة بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة والألياف وهى من

الأطعمة الفائقة لأنها تحتوي على العديد من الفوائد المعززة للصحة، وغنية بالمغذيات وتحتوي على العديد من المكونات النشطة بيولوجيًا.

قد تعمل بذور الكتان على ترطيب وتهدئة الجلد وتقليل الاحمرار والالتهاب، مما قد يحسن مظهر الجلد ويملأه مؤقتًا، ويقلل من ظهور التجاعيد، لذلك فأن استخدام مكونات مرطبة مثل بذور الكتان باستمرار يمكن أن يؤخر تكوين التجاعيد.







ومن فوائد بذور الكتان للبشرة هي:

- تحتوى بذور الكتان على أحماض أوميجا 3 الدهنية وهى تحافظ على رطوبة البشرة

وتقلل من الجفاف وتعزز مرونة البشرة.







- تقلل من التهاب الجلد واحمرار، ولها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وتساعد على تقليل التهاب الجلد واحمراره وتهيجه، و تساعد في تنظيم الاختلالات الهرمونية التي يمكن أن تساهم في مشاكل الجلد مثل حب الشباب.







- حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة،

مضادات الأكسدة مثل فيتامين E الموجودة بشكل طبيعي في بذور الكتان يساعد على حماية البشرة من الأضرار الناجمة عن العوامل البيئية مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث.

كيف نستخدم بذور الكتان للعناية بالبشرة؟تقشير البشرةيمكن طحن بذور الكتان واستخدامها كمقشر طبيعي للبشرة. قومي بخلط ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ثم قومي بتدليك الخليط بلطف على بشرة الوجه بحركات دائرية لمدة دقيقة أو اثنتين. بعد ذلك، اشطفي وجهك بالماء الدافئ. ستساعد هذه العملية في إزالة الخلايا الميتة وتحسين مظهر البشرة. قناع الكتانيمكنك صنع قناع للوجه باستخدام بذور الكتان لتغذية وترطيب البشرة. قومي بطحن ملعقة كبيرة من بذور الكتان حتى تصبح ناعمة، ثم أضيفي ماء الورد أو زهرة البرتقال لتشكيل عجينة. ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ. ستساعد هذه الوصفة في تغذية البشرة وترطيبها. مرطب الشفاهيمكنك استخدام زيت بذور الكتان كمرطب طبيعي للشفاه الجافة والمتشققة. قومي بوضع قطرات قليلة من زيت بذور الكتان على الشفاه وافركيها بلطف لترطيبها وتنعيمها. يمتص زيت الكتان بسرعة ويترك الشفاه ناعمة ومحمية. زيت الكتان للتدليك: يمكن استخدام زيت بذور الكتان كزيت للتدليك لتحسين صحة البشرة وتخفيف التوتر. قومي بتسخين كمية صغيرة من زيت الكتان بلطف واستخدمه لتدليك الوجه أو الجسم بحركات دائرية. ستساعد هذه العملية في تحسين الدورة الدموية وترطيب البشرة.



