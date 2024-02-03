بذور الكتان بوتكس طبيعي لبشرتك.. اعرفي إزاي تستفيدي منها

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- Youm7) حقن البوتكس هى الوسيلة التي تلجأ لها بعض النساء للتخلص من شبح التجاعيد الذى يطاردهن مع التقدم في السن، ولكن قد يكون هناك طرق طبيعية تحمى بشرتك من ظهور علامات التقدم مثل بذور الكتان والذى يطلق عليها" البوتكس الطبيعي".
وحسب ما ذكره موقع womansworld فإن
بذورالكتان هي بذور زيتية صغيرة مليئة بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة والألياف وهى من
الأطعمة الفائقة لأنها تحتوي على العديد من الفوائد المعززة للصحة، وغنية بالمغذيات وتحتوي على العديد من المكونات النشطة بيولوجيًا.
قد تعمل بذور الكتان على ترطيب وتهدئة الجلد وتقليل الاحمرار والالتهاب، مما قد يحسن مظهر الجلد ويملأه مؤقتًا، ويقلل من ظهور التجاعيد، لذلك فأن استخدام مكونات مرطبة مثل بذور الكتان باستمرار يمكن أن يؤخر تكوين التجاعيد.
ومن فوائد بذور الكتان للبشرة هي:
- تحتوى بذور الكتان على أحماض أوميجا 3 الدهنية وهى تحافظ على رطوبة البشرة
وتقلل من الجفاف وتعزز مرونة البشرة.
- تقلل من التهاب الجلد واحمرار، ولها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وتساعد على تقليل التهاب الجلد واحمراره وتهيجه، و تساعد في تنظيم الاختلالات الهرمونية التي يمكن أن تساهم في مشاكل الجلد مثل حب الشباب.
- حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة،
مضادات الأكسدة مثل فيتامين E الموجودة بشكل طبيعي في بذور الكتان يساعد على حماية البشرة من الأضرار الناجمة عن العوامل البيئية مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث.
كيف نستخدم بذور الكتان للعناية بالبشرة؟
تقشير البشرة
يمكن طحن بذور الكتان واستخدامها كمقشر طبيعي للبشرة. قومي بخلط ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ثم قومي بتدليك الخليط بلطف على بشرة الوجه بحركات دائرية لمدة دقيقة أو اثنتين. بعد ذلك، اشطفي وجهك بالماء الدافئ. ستساعد هذه العملية في إزالة الخلايا الميتة وتحسين مظهر البشرة. قناع الكتان
يمكنك صنع قناع للوجه باستخدام بذور الكتان لتغذية وترطيب البشرة. قومي بطحن ملعقة كبيرة من بذور الكتان حتى تصبح ناعمة، ثم أضيفي ماء الورد أو زهرة البرتقال لتشكيل عجينة. ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ. ستساعد هذه الوصفة في تغذية البشرة وترطيبها. مرطب الشفاه
يمكنك استخدام زيت بذور الكتان كمرطب طبيعي للشفاه الجافة والمتشققة. قومي بوضع قطرات قليلة من زيت بذور الكتان على الشفاه وافركيها بلطف لترطيبها وتنعيمها. يمتص زيت الكتان بسرعة ويترك الشفاه ناعمة ومحمية. زيت الكتان للتدليك:
يمكن استخدام زيت بذور الكتان كزيت للتدليك لتحسين صحة البشرة وتخفيف التوتر. قومي بتسخين كمية صغيرة من زيت الكتان بلطف واستخدمه لتدليك الوجه أو الجسم بحركات دائرية. ستساعد هذه العملية في تحسين الدورة الدموية وترطيب البشرة.
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