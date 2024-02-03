خمسون عامًا من الثقافة الجماهيرية ومسرح الطفل جديد قصور الثقافة بمعرض الكتاب

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، كتاب "خمسون عامًا من الثقافة الجماهيرية" لمحمود سعيد محمود، وكتاب "مسرح الطفل المعاصر بين التربوية والجمالية" للدكتور محمد عبد المعطي، وذلك ضمن إصدارات الهيئة في سلسلة "الطبعة الثانية"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

خمسون عاما من الثقافة

جاء بغلاف كتاب "خمسون عاما من الثقافة الجماهيرية": الكتاب يعد بمثابة قصيدة حب سطرها أحد فرسان الثقافة الجماهيرية وقتئذ، تحمل بين طياتها اعتزازا وتتبعا لمراحل نشأتها وتطورها والملابسات التي أحاطت بها ومجالات النشاط الثقافي والفني في الثقافة الجماهيرية. وقدم الكاتب محمود سعيد في كتابه هذا عرضا لمسيرة الثقافة الجماهيرية تقديرا واحترامًا للرسالة والأهداف ومن يحملون العبء في الوصول بها إلى الشعب المصري في شتى ربوع البلاد بدءا من العاصمة، مرورًا بالمدن والقرى وانتهاء بالمناطق الحدودية، ليصل الدعم الثقافي إلى مستحقيه في كل مكان.

أما كتاب "مسرح الطفل المعاصر بين التربوية والجمالية" فنقرأ فيه: إن التحقيق الفعلي لفن مسرح الأطفال والشباب يرجع الباحثون فيه إلى بدايات القرن العشرين؛ وبالتالي فإن تاريخ هذا الفن يعد قصيرا جدا بالنظر إلى تاريخ المسرح الممتد إلى ثلاثة آلاف سنة، لذا فإن كل ما أنجز حتى الآن في مجال المسرح للأطفال، والبالغين من الشباب، لم يأخذ التأييد بعد، نظرا لاختلاف الظروف المواتية لكل بلد على حدة، هذا الاختلاف الذي يمتد إلى الفروض الاجتماعية والجمالية والأخلاقية، بل وفي المقام الأكبر الاقتصادية أيضا.

واستحدثت هيئة قصور الثقافة هذا العام، سلسلة "الطبعة الثانية" وهي تعنى بإعادة نشر الكتب التى صدرت طبعتها الأولى بالهيئة في شتى السلاسل وقد نفد توزيعها، وكان باكورة أعمال السلسلة كتاب "مذكرات مجنون" وقصص أخرى لأديب الصين الأشهر لوشون، بعد أكثر من ثمانية أعوام من صدور الطبعة الأولى وترجمها من الصينية مباشرة ميرا أحمد، وتقديم د. محسن فرجاني.

وتشارك قصور الثقافة في معرض الكتاب هذا العام بمجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها في إطار برنامج وزارة الثقافة، تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.



