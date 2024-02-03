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مشغولات يدوية وقطع تراثية داخل جناح التنمية الثقافية فى معرض الكتاب

2/3/2024 11:20:23 PM
(MENAFN- Youm7) قدم جناح صندوق التنمية الثقافية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دور الـ 55، العديد من المشغولات اليدوية الخاصة بالصندوق بجانب إصدارات الصندوق وإصدارات المجلس الأعلى للثقافة، والتى لاقت أعجاب زوار معرض الكتاب والذين حرصوا على اقتناء المشغولات مع شراء الكتب.



مشغولات يدوية في معرض الكتاب
من المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.



التراث والمشغولات اليدوية في معرض الكتاب



مشغولات يدوية في معرض الكتاب








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