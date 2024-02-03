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تحديث جديد لتطبيق Skype يتيح تذكر موضع الفيديو المفضل لديك

2/3/2024 11:20:22 PM
(MENAFN- Youm7) قدم التحديث الداخلي الأخير لبرنامج Skype العديد من الميزات والتحسينات الجديدة عبر الأنظمة الأساسية المختلفة، حيث يقدم هذا المنشور نظرة عامة محايدة وموضوعية لهذه التغييرات، بهدف الوضوح والدقة.



ويمكن للمستخدمين الآن رؤية لمحة من الصفحة الأولى من ملفات PDF المشتركة مباشرة ضمن تدفقات الدردشة، مما يسهل التعرف بشكل أسرع وسير العمل بشكل أكثر سلاسة، ومن الآمن أن نقول إن ملفات PDF لم تعد مجرد رمز، بل أصبحت جزءًا واضحًا ويمكن التعرف عليه من محادثتك.



فيما يتيح التحديث أيضًا إمكانية الإدراج المباشر لصور GIF والملصقات من لوحة المفاتيح، ووظيفة نسخ ولصق الصور/الفيديو بشكل سلس، ومشاركة الوسائط بالسحب والإفلات، مما يعزز تجربة مراسلة Android.



وعلاوة على ذلك، يتمتع المستخدمون بتحكم أكبر في عرض الفيديو الخاص بهم أثناء المكالمات، وتشمل الميزات:



- تحديد المواقع مرنة.

- وظيفة قرصة للتكبير.

- تذكر التفضيل التلقائي.

- تبديل سريع للكاميرا (أمامي/خلفي).

يعالج التحديث العديد من مشكلات الاستقرار وإصلاحات الأخطاء عبر الأنظمة الأساسية، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الرسائل الصوتية لسطح المكتب، ومشكلات عرض Android GIF، وموثوقية الخلفية على Android، وتجميد تفاعل الدردشة على iOS.


















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