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أبل تفكر فى شراء شركة ناشئة فى الذكاء الاصطناعى لدعم Vision Pro

2/3/2024 11:20:22 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن شركة أبل تخطط للاستحواذ على شركة Brighter AI، وهي شركة ألمانية ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي متخصصة في إخفاء هوية بيانات الوجه ولوحة الترخيص، وتهدف شركة Apple إلى استخدام هذا الاستحواذ لتحسين ميزات الخصوصية على Apple Vision Pro، حسبما قيل لموقع 9to5Mac.



وربما تفكر شركة أبل في استخدام تقنية Brighter AI لتقليل مخاطر قيام Apple Vision Pro بالتقاط معلومات تعريفية في مقاطع الفيديو أو الصور الملتقطة في الأماكن العامة.



وعادةً لا يتضمن التقاط اللقطات باستخدام جهاز iPhone هذه المخاوف، ومع ذلك، قد تثير Apple Vision Pro مشكلات، لأنها تستطيع تصوير الفيديو بشكل أكثر سرية من الهواتف الذكية، ويمكن أن تفيد هذه التقنية أيضًا الأجهزة المستقبلية التي تجعل التقاط الصور والفيديو أقل وضوحًا. يتضمن Vision Pro إشارة مرئية دقيقة على اللوحة الأمامية عند التقاط الوسائط.



وتستخدم Apple بالفعل تقنية لطمس الوجوه ولوحات الترخيص في صور خرائط Apple، ووفقًا لسياسة جمع الصور الخاصة بشركة Apple للخرائط، تطبق الشركة تقنية تمويه الصورة قبل نشر أي صور لحماية خصوصية الأفراد الذين تم التقاطهم أثناء عملية رسم الخرائط.



وأجرت شركة Apple سلسلة من اختبارات القيادة لمدة عام في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في عام 2015 لتحسين تقنية تمويه الصورة، ولم تنشر الشركة الصور التي تم جمعها ولكنها استخدمتها لتعزيز تقنيات التعتيم للوجوه ولوحات الترخيص.



فيما يحمل الاستحواذ على Brighter AI اهتمامًا خاصًا لأن الشركة تقدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإخفاء هوية البيانات دون تشويش، وتعمل طريقة Brighter AI على تغيير الصور بحيث تظل الأهداف غير قابلة للتمييز، مع الاحتفاظ بمظهرها الطبيعي.



وبدلاً من ذلك، يستطيع Brighter AI تغيير الصور بطريقة لا يمكن التعرف على الأشخاص فيها، ويتم ذلك بطريقة تحافظ على المظاهر الطبيعية، وتعد تقنية Deeper Natural Anonymization 2.0 من Brighter AI بتطبيق واسع النطاق عبر العديد من المنتجات، ويمكن لشركة Apple توسيع نطاق استخدامها إلى ما هو أبعد من Apple Vision Pro وApple Maps.



وتأسست شركة Brighter AI في عام 2017، وحصلت على تمويل من المستثمرين آخر مرة في فبراير 2023، فيما يعد سعي أبل لتوفير حماية أكثر فعالية للبيانات الشخصية مع الحفاظ على جودة الصورة يعكس قيمها الأساسية.












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