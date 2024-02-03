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إجراءات بسيطة لنقل ملكية السيارة إلكترونيا .. تعرف عليها

2/3/2024 9:58:46 PM
(MENAFN- Youm7) حددت إدارة المرور، مجموعة من الشروط التى تتواجد عبر موقع بوابة مرور مص الإلكترونية لملاك السيارات لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.



أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:



-تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).


-تقديم السند القانوني الناقل للملكية.


-تقديم مستند شهادة براءة الذمة.


-تقديم مستند شهادة المخالفات.


-تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.



ثانيا الإجراءات:




-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.


-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.


-فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.












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