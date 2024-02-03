Sunday, 04 February 2024 07:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية الأمريكية: مستعدون لأى سيناريوهات أو هجمات مستقبلية

2/3/2024 9:58:45 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على سوريا والعراق، جاءت ردا على استهداف القوات الأمريكية بالمنطقة.. وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لأى سيناريوهات أو أى هجمات أخرى مستقبلية، وسترد فى المكان والزمان المناسبين.

وشدد المتحدث الأمريكى - فى تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية"، على أن واشنطن ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية "المصالح" الأمريكية فى المنطقة وحماية "المواطنين" الأمريكيين .


وأضاف أن "الولايات المتحدة كان لديها كل المبررات وكل التفاصيل التى توضح أن الأماكن التى تم استهدافها فى الضربات الأخيرة هى الأماكن التى كانت تستخدمها المليشيات ضد القوات الأمريكية".


وأشار المتحدث الى أن الضربات الأخيرة هى البداية وردود الفعل الأمريكية ستستمر خلال الأيام والأسابيع والشهور القادمة.







MENAFN03022024000132011024ID1107806045

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث