الخارجية الأمريكية: مستعدون لأى سيناريوهات أو هجمات مستقبلية

(MENAFN
- Youm7) أكد المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على سوريا والعراق، جاءت ردا على استهداف القوات الأمريكية بالمنطقة.. وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لأى سيناريوهات أو أى هجمات أخرى مستقبلية، وسترد فى المكان والزمان المناسبين.
وشدد المتحدث الأمريكى - فى تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية"، على أن واشنطن ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية "المصالح" الأمريكية فى المنطقة وحماية "المواطنين" الأمريكيين .
وأضاف أن "الولايات المتحدة كان لديها كل المبررات وكل التفاصيل التى توضح أن الأماكن التى تم استهدافها فى الضربات الأخيرة هى الأماكن التى كانت تستخدمها المليشيات ضد القوات الأمريكية".
وأشار المتحدث الى أن الضربات الأخيرة هى البداية وردود الفعل الأمريكية ستستمر خلال الأيام والأسابيع والشهور القادمة.
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