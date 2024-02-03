الخارجية الأمريكية: مستعدون لأى سيناريوهات أو هجمات مستقبلية

MENAFN - Youm7) أكد المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على سوريا والعراق، جاءت ردا على استهداف القوات الأمريكية بالمنطقة.. وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لأى سيناريوهات أو أى هجمات أخرى مستقبلية، وسترد فى المكان والزمان المناسبين.

وشدد المتحدث الأمريكى - فى تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية"، على أن واشنطن ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية "المصالح" الأمريكية فى المنطقة وحماية "المواطنين" الأمريكيين .



وأضاف أن "الولايات المتحدة كان لديها كل المبررات وكل التفاصيل التى توضح أن الأماكن التى تم استهدافها فى الضربات الأخيرة هى الأماكن التى كانت تستخدمها المليشيات ضد القوات الأمريكية".



وأشار المتحدث الى أن الضربات الأخيرة هى البداية وردود الفعل الأمريكية ستستمر خلال الأيام والأسابيع والشهور القادمة.