البحرين تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بغزة وإحلال السلام بإقامة دولة فلسطينية

(MENAFN
- Youm7) أكد وزير الخارجية البحريني رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور عبداللطيف الزياني، تمسك بلاده بقيمها الإنسانية وثوابتها الدبلوماسية الراسخة في تعزيز ثقافة السلام والتسامح والتآخي الإنساني، وتغليب الحكمة والحوار والسبل السلمية في إنهاء الحروب وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة بإقامة دولة فلسطينية مُستقلة.
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، السبت، في بيان صحفي بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية.
وأشار الزياني إلى حرص البحرين على مواصلة جهودها لترسيخ التسامح والتعايش السلمي والوئام والحوار بين الأديان والثقافات بعد تميزها بتنظيم مؤتمرات عالمية آخرها ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، ومبادرات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية للشعوب المنكوبة، وأهمها المساهمة في إغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
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