Sunday, 04 February 2024 07:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحرين تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بغزة وإحلال السلام بإقامة دولة فلسطينية

2/3/2024 9:58:45 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الخارجية البحريني رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور عبداللطيف الزياني، تمسك بلاده بقيمها الإنسانية وثوابتها الدبلوماسية الراسخة في تعزيز ثقافة السلام والتسامح والتآخي الإنساني، وتغليب الحكمة والحوار والسبل السلمية في إنهاء الحروب وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة بإقامة دولة فلسطينية مُستقلة.



جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، السبت، في بيان صحفي بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية.



وأشار الزياني إلى حرص البحرين على مواصلة جهودها لترسيخ التسامح والتعايش السلمي والوئام والحوار بين الأديان والثقافات بعد تميزها بتنظيم مؤتمرات عالمية آخرها ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، ومبادرات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية للشعوب المنكوبة، وأهمها المساهمة في إغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.














MENAFN03022024000132011024ID1107806043

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث