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الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع الملابس والوجبات الغذائية على أهالي غزة

2/3/2024 9:58:44 PM
(MENAFN- Youm7) واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع الملابس الشتوية و الوجبات الغذائية على أهالي قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية التي أطلقتها الإمارات بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن فرق الهلال الأحمر الإماراتي قامت بتوزيع 80 ألفا و993 قطعة من الملابس الشتوية على سكان عدة مناطق في قطاع غزة.



وفي سياق جهودها الإغاثية الإنسانية.. تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تشغيل 16 مطبخا خيريا لتوزيع الوجبات الغذائية على النازحين في محافظات قطاع غزة، وشمل توزيع الوجبات 8 آلاف أسرة تضم 32 ألف فرد، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الوجبات الغذائية 112 ألفا و993 شخصا.



وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قد أطلقت ضمن "عملية الفارس الشهم 3"، قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، ضمن حملتها الشتوية السنوية "أنتم الأيادي الدافئة"، حيث تتضمن نحو مليون وستمائة وخمسين ألف قطعة من الملابس الشتوية والأغطية للتدفئة لمواجهة البرد.












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