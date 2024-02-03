الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع الملابس والوجبات الغذائية على أهالي غزة

(MENAFN
- Youm7) واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع الملابس الشتوية و الوجبات الغذائية على أهالي قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية التي أطلقتها الإمارات بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن فرق الهلال الأحمر الإماراتي قامت بتوزيع 80 ألفا و993 قطعة من الملابس الشتوية على سكان عدة مناطق في قطاع غزة.
وفي سياق جهودها الإغاثية الإنسانية.. تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تشغيل 16 مطبخا خيريا لتوزيع الوجبات الغذائية على النازحين في محافظات قطاع غزة، وشمل توزيع الوجبات 8 آلاف أسرة تضم 32 ألف فرد، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الوجبات الغذائية 112 ألفا و993 شخصا.
وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قد أطلقت ضمن "عملية الفارس الشهم 3"، قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، ضمن حملتها الشتوية السنوية "أنتم الأيادي الدافئة"، حيث تتضمن نحو مليون وستمائة وخمسين ألف قطعة من الملابس الشتوية والأغطية للتدفئة لمواجهة البرد.
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