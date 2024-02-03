وزير الدفاع التونسي يشارك في اجتماع وزراء دفاع التحالف الإسلامي لمحاربة الارهاب

(MENAFN
- Youm7) شارك وزير الدفاع الوطني التونسي عماد مميش، السبت، في فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الارهاب، المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة 42 دولة.
وأوضحت وزارة الدفاع ـ في بيان اليوم ـ أن مشاركة تونس في الاجتماع تأتي استجابة لطبيعة المرحلة، ومثلت فرصة لتبادل الآراء والبحث عن أسباب ظاهرة الارهاب ورصد تداعياتها، والاطلاع على تجارب البلدان الشقيقة في مقاربتها لهذه الظاهرة.
يشار الى أنه تم الإعلان عن تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الارهاب في 15 ديسمبر 2015 بقيادة المملكة العربية السعودية، وضم حينها 41 دولة، وانعقد الاجتماع الأول لهذا التحالف في نوفمبر 2017 بمدينة الرياض، ويهدف بالاساس إلى تكثيف التعاون لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره عسكريا وسياسيا.
MENAFN03022024000132011024ID1107806041
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.