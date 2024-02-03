Sunday, 04 February 2024 07:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الدفاع التونسي يشارك في اجتماع وزراء دفاع التحالف الإسلامي لمحاربة الارهاب

2/3/2024 9:58:44 PM
(MENAFN- Youm7) شارك وزير الدفاع الوطني التونسي عماد مميش، السبت، في فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الارهاب، المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة 42 دولة.



وأوضحت وزارة الدفاع ـ في بيان اليوم ـ أن مشاركة تونس في الاجتماع تأتي استجابة لطبيعة المرحلة، ومثلت فرصة لتبادل الآراء والبحث عن أسباب ظاهرة الارهاب ورصد تداعياتها، والاطلاع على تجارب البلدان الشقيقة في مقاربتها لهذه الظاهرة.



يشار الى أنه تم الإعلان عن تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الارهاب في 15 ديسمبر 2015 بقيادة المملكة العربية السعودية، وضم حينها 41 دولة، وانعقد الاجتماع الأول لهذا التحالف في نوفمبر 2017 بمدينة الرياض، ويهدف بالاساس إلى تكثيف التعاون لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره عسكريا وسياسيا.












MENAFN03022024000132011024ID1107806041

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث