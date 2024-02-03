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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4/2/2024 فى مصر

2/3/2024 9:58:42 PM
(MENAFN- Youm7) تتوقع هيئة
الأرصاد
الجوية أن يشهد اليوم الأحد،
طقسا بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء
وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 6 - 7 درجة مئوية ) .

ومتوقع اليوم فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى الى ( اقل من صفر درجة مئوية )، وشبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأيضا متوقع اليوم أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساءً بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 09
والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 العظمى 16

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 01- والعظمى 12

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 04 والعظمى 18

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 05 والعظمى 19

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 06 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 08 والعظمى 20








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