تعرف على الأطعمة المسموح بها لمرضى حساسية القمح

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- Youm7) حساسية الجلوتين مرض من الأمراض التي قد تصيب الإنسان، وقد تسمى بالداء البطني أو السيلياك، ويكون عبارة عن استجابة غير طبيعية في الجهاز المناعي لأحد بروتينات القمح ينتج عنها مضاعفات
خطيرة على صحة الإنسان، وعادة ما يصيب هذا المرض الأمعاء الدقيقة، وهي العضو الأهم في عملية الهضم والمسئول عن امتصاص الطعام.
وفى التقرير التالى نتعرف على الأطعمة المسموح بها لمرضى حساسية القمح وفقًا لما أعده معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية حيث يوجد الكثير من الأطعمة الخالية من القمح بشكل طبيعي ويمكن أن تكون بدائل صحية لمرضى حساسية القمح، وتشمل:
1- الفواكه والخضراوات 2- الفاصوليا، والحمص 3- البذور 4- البقوليات 5- المكسرات 6- البطاطا 7- البيض 8- منتجات الألبان 9- الزيوت والخل 10- حبوب الذرة، والأرز 11- السمك، واللحم البقري 12- الدجاج 13- المأكولات البحرية 14- الكينوا 15- الذرة الرفيعة 16- الصويا 17- الحنطة السوداء
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