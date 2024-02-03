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تعرف على الأطعمة المسموح بها لمرضى حساسية القمح

2/3/2024 9:58:42 PM
(MENAFN- Youm7) حساسية الجلوتين مرض من الأمراض التي قد تصيب الإنسان، وقد تسمى بالداء البطني أو السيلياك، ويكون عبارة عن استجابة غير طبيعية في الجهاز المناعي لأحد بروتينات القمح ينتج عنها مضاعفات
خطيرة على صحة الإنسان، وعادة ما يصيب هذا المرض الأمعاء الدقيقة، وهي العضو الأهم في عملية الهضم والمسئول عن امتصاص الطعام.
وفى التقرير التالى نتعرف على الأطعمة المسموح بها لمرضى حساسية القمح وفقًا لما أعده معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية حيث يوجد الكثير من الأطعمة الخالية من القمح بشكل طبيعي ويمكن أن تكون بدائل صحية لمرضى حساسية القمح، وتشمل:
1- الفواكه والخضراوات 2- الفاصوليا، والحمص 3- البذور 4- البقوليات 5- المكسرات 6- البطاطا 7- البيض 8- منتجات الألبان 9- الزيوت والخل 10- حبوب الذرة، والأرز 11- السمك، واللحم البقري 12- الدجاج 13- المأكولات البحرية 14- الكينوا 15- الذرة الرفيعة 16- الصويا 17- الحنطة السوداء












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