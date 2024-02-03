Sunday, 04 February 2024 07:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل البابا كيرلس السادس 9 مارس

2/3/2024 9:58:42 PM
(MENAFN- Youm7) تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم السبت المقبل الموافق 9 مارس، بذكرى رحيل البابا كيرلس السادس البطريرك 116 فى تاريخ الكنيسة، حيث منحه المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقب "قديس"، ليعطى هذا الاعتراف محبيه إمكانية بناء الكنائس باسمه بعد 43 عاماً من وفاته.



وولد البابا كيرلس السادس فى مدينة دمنهور بالبحيرة يوم 2 أغسطس سنة 1902 باسم عازر يوسف عطا، وحصل على البكالوريا والتحق بالعمل فى إحدى شركات الملاحة الإنجيليزية، ودخل دير البراموس بوادى النطرون عام 1927 وترهب عام 1928، ورسم قسا قسا فى 18 يوليو 1931، و توحد فى مغارة بالجبل المجاور لدير البراموس،
وانتقل إلى طاحونة مهجورة فى دير مصر القديمة فى أوائل 1936.



وكان للبابا كيرلس السادس دور وطنى إلى جانب علاقته القوية بالرئيس جمال عبدالناصر، واجتمع مع شيخ الأزهر حسن مأمون وقت نكسة 1967 وأصدر بيان لإعلان الوقوف مع الوطن، وقام ببناء الكنيسة المرقسية بالعباسية، واستقبل رفات القديس مارمرقس الرسول.














MENAFN03022024000132011024ID1107806038

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث