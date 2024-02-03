محاور دعم القطاع الزراعى فى السنوات الماضية.. تعرف عليها

(MENAFN
- Youm7) شهد قطاع الزراعة بالدولة المصرية نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال التسع سنوات الماضية من خلال مجموعة من المحاور .
وتمثلت المحاور في الآتي:
1- إضافة نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
2- تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.
3- تبني تقنيات حديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة لرفع كفاءة استخدام المياه .
4- تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال.
5- تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع لزيادة القدرات التخزينية ورفع جودة التخزين و تنويع مناشيء الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب .
6- تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة والمشروع القومي .
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