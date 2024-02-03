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محاور دعم القطاع الزراعى فى السنوات الماضية.. تعرف عليها

2/3/2024 9:58:42 PM
(MENAFN- Youm7) ‫شهد قطاع الزراعة بالدولة المصرية نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال التسع سنوات الماضية من خلال مجموعة من المحاور .



وتمثلت المحاور في الآتي:



1- إضافة نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.



2- تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.



3- تبني تقنيات حديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة لرفع كفاءة استخدام المياه .



4- تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال.



5- تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع لزيادة القدرات التخزينية ورفع جودة التخزين و تنويع مناشيء الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب .



6- تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة والمشروع القومي .




















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