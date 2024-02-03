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تعرف على أهم المشروعات القومية فى مجال الثروة الحيوانية

2/3/2024 9:58:42 PM
(MENAFN- Youm7) ‫ يلعب قطاع الثروة الحيوانية دورا مهما وسريع النمو فى الاقتصاد الزراعى العالمى، حيث يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20- 40% من إجمالى الناتج الزراعى في أي دولة، وتتمثل فى توفير فرص هامة للتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائى وتحسين تغذية الإنسان وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وزيادة قدرة الأسر على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة والشباب فى الريف.



وتبنت الدولة المصرية منهجًا علميًا هادفًا عبر إطلاق عدة مشروعات قومية، تستهدف تعظيم إنتاجية الأصول والرؤوس الحيوانية الموجودة، والارتقاء بمستوى العنابر وبرامج التربية، وتحسين الدخل لدى المربين، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مع تصدير الفائض كمصدر جديد للعملة الصعبة.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المشروعات القومية فى مجال الثروة الحيوانية:



1- المشروع القومي للبتلو .

2- المشروع القومي للتحسين الوراثي .

3- المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة عنابر إنتاج الدواجن.

4- المشروع القومي لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان.
















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