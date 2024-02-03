تعرف على أهم المشروعات القومية فى مجال الثروة الحيوانية

(MENAFN
- Youm7) يلعب قطاع الثروة الحيوانية دورا مهما وسريع النمو فى الاقتصاد الزراعى العالمى، حيث يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20- 40% من إجمالى الناتج الزراعى في أي دولة، وتتمثل فى توفير فرص هامة للتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائى وتحسين تغذية الإنسان وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وزيادة قدرة الأسر على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة والشباب فى الريف.
وتبنت الدولة المصرية منهجًا علميًا هادفًا عبر إطلاق عدة مشروعات قومية، تستهدف تعظيم إنتاجية الأصول والرؤوس الحيوانية الموجودة، والارتقاء بمستوى العنابر وبرامج التربية، وتحسين الدخل لدى المربين، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مع تصدير الفائض كمصدر جديد للعملة الصعبة.
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المشروعات القومية فى مجال الثروة الحيوانية:
1- المشروع القومي للبتلو .
2- المشروع القومي للتحسين الوراثي .
3- المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة عنابر إنتاج الدواجن.
4- المشروع القومي لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان.
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