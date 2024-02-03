إستونيا: أوكرانيا تسلمت شحنة من صواريخ جافلين

MENAFN - Youm7) أعلن وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، أن القوات الأوكرانية تسلمت شحنة من صواريخ جافلين والتي كانت قد وافقت عليها تالين في ديسمبر الماضي.

وأوضح بيفكور، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "انترفاكس يوكراين" الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية بدأت في استخدام صواريخ جافلين تلك، مضيفاً أن "الأحداث الأخيرة في أوروبا تُظهر أن إمداد أوكرانيا بالصواريخ التي تشتد الحاجة إليها إلى جانب المساعدات العسكرية الأخرى، سيستمر على نطاق واسع، وبهذا فإننا، مع حلفائنا، نرسل إشارة واضحة إلى الكرملين بأننا سنواصل دعمنا".





وشدد الوزير الإستوني على ضرورة تقديم الآخرين الدعم إلى أوكرانيا "حتى النهاية".





يذكر أنه بالإضافة إلى صواريخ جافلين المضادة للدبابات، فإن حزمة المساعدات الإستونية، بقيمة 80 مليون يورو، شملت مدافع رشاشة وذخائر أسلحة صغيرة ومعدات مختلفة ومعدات غوص.



