إستونيا: أوكرانيا تسلمت شحنة من صواريخ جافلين

(MENAFN
- Youm7) أعلن وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، أن القوات الأوكرانية تسلمت شحنة من صواريخ جافلين والتي كانت قد وافقت عليها تالين في ديسمبر الماضي.
وأوضح بيفكور، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "انترفاكس يوكراين" الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية بدأت في استخدام صواريخ جافلين تلك، مضيفاً أن "الأحداث الأخيرة في أوروبا تُظهر أن إمداد أوكرانيا بالصواريخ التي تشتد الحاجة إليها إلى جانب المساعدات العسكرية الأخرى، سيستمر على نطاق واسع، وبهذا فإننا، مع حلفائنا، نرسل إشارة واضحة إلى الكرملين بأننا سنواصل دعمنا".
وشدد الوزير الإستوني على ضرورة تقديم الآخرين الدعم إلى أوكرانيا "حتى النهاية".
يذكر أنه بالإضافة إلى صواريخ جافلين المضادة للدبابات، فإن حزمة المساعدات الإستونية، بقيمة 80 مليون يورو، شملت مدافع رشاشة وذخائر أسلحة صغيرة ومعدات مختلفة ومعدات غوص.
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