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العواصم الأوروبية تشهد مسيرات حاشدة منددة بالعدوان على غزة .. فيديو

2/3/2024 9:58:39 PM
(MENAFN- Youm7) شهد العديد من المدن والعواصم العالمية تظاهرات داعمة لفلسطين، ودعوات مفتوحة إلى الحكومات الأوروبية لتحمّل مسؤولياتها بالضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وتتزامن هذه المظاهرات مع دخول الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ120.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الألمانية برلين ومدينة ميونخ، والعاصمة التونسية، ومدينة مالمو السويدية، وكوبنهاجن وأرهوس في الدنمارك، وميلانو في إيطاليا، وجنيف، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة إسرائيل على المجازر ضد الفلسطينيين، والتي لم تستثنِ النساء والأطفال.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، قصفها البري والبحري والجوي على قطاع غزة المحاصر.

وقد أسفرت الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع عن مقتل 27.238 فلسطينيا حتى الآن، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الأنقاض.








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