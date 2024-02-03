ترامب يتعهد بتغيير رئيس الفيدرالي لممارسته العمل السياسي

(MENAFN
- Youm7) قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيسعى في حال انتخب رئيسا للولايات المتحدة هذا العام، إلى تغيير رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهما إياه بـ"ممارسة العمل السياسي".
واتهم ترامب في مقابلة نشرت الجمعة باول، الذي كان خلال رئاسته أول من عينه لإدارة البنك المركزي الأمريكي، بـ"ممارسة العمل السياسي" ملمحا
إلى أن باول قد يعمد إلى خفض أسعار الفائدة لمساعدة الحزب الديموقراطي على الاحتفاظ بمقعد البيت الأبيض.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "أعتقد أنه سيفعل شيئا ربما لمساعدة الديموقراطيين"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر.
وأضاف ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات، "يبدو لي أنه يحاول خفض أسعار الفائدة من أجل انتخاب أشخاص".
ومن المرجح أن يواجه ترامب الرئيس الحالي جو بايدن الذي يسلط الضوء مؤخرا على البيانات الاقتصادية الإيجابية في إطار مساعيه لخوض معركة شاقة للبقاء في البيت الأبيض.
ويعمل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بموجب تفويض يمنحه استقلالية عن الكونجرس والبيت الأبيض في معركتيه للسيطرة على التضخم والبطالة.
ولكن رؤساء الولايات المتحدة مسؤولون عن ترشيح رئيس للبنك كل أربع سنوات، ما يمنحهم بعض النفوذ في توجه البنك المركزي، إن لم يكن عملياته اليومية.
ورغم تعيينه باول في المنصب الرفيع في 2018، انتقده ترامب لاحقا أثناء وجوده في الرئاسة لعدم بذله المزيد من الجهد لدعم أجندته الاقتصادية، في خروج عن تقليد طويل من احترام استقلالية البنك المركزي.
وبعد توليه الرئاسة في 2020، أعاد جو بايدن تعيين باول لولاية ثانية مدتها أربع سنوات في 2022، يُفترض أن تنتهي في عام 2026.
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