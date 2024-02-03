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ترامب يتعهد بتغيير رئيس الفيدرالي لممارسته العمل السياسي

2/3/2024 9:58:39 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيسعى في حال انتخب رئيسا للولايات المتحدة هذا العام، إلى تغيير رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهما إياه بـ"ممارسة العمل السياسي".

واتهم ترامب في مقابلة نشرت الجمعة باول، الذي كان خلال رئاسته أول من عينه لإدارة البنك المركزي الأمريكي، بـ"ممارسة العمل السياسي" ملمحا
إلى أن باول قد يعمد إلى خفض أسعار الفائدة لمساعدة الحزب الديموقراطي على الاحتفاظ بمقعد البيت الأبيض.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "أعتقد أنه سيفعل شيئا ربما لمساعدة الديموقراطيين"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر.

وأضاف ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات، "يبدو لي أنه يحاول خفض أسعار الفائدة من أجل انتخاب أشخاص".

ومن المرجح أن يواجه ترامب الرئيس الحالي جو بايدن الذي يسلط الضوء مؤخرا على البيانات الاقتصادية الإيجابية في إطار مساعيه لخوض معركة شاقة للبقاء في البيت الأبيض.

ويعمل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بموجب تفويض يمنحه استقلالية عن الكونجرس والبيت الأبيض في معركتيه للسيطرة على التضخم والبطالة.

ولكن رؤساء الولايات المتحدة مسؤولون عن ترشيح رئيس للبنك كل أربع سنوات، ما يمنحهم بعض النفوذ في توجه البنك المركزي، إن لم يكن عملياته اليومية.


ورغم تعيينه باول في المنصب الرفيع في 2018، انتقده ترامب لاحقا أثناء وجوده في الرئاسة لعدم بذله المزيد من الجهد لدعم أجندته الاقتصادية، في خروج عن تقليد طويل من احترام استقلالية البنك المركزي.


وبعد توليه الرئاسة في 2020، أعاد جو بايدن تعيين باول لولاية ثانية مدتها أربع سنوات في 2022، يُفترض أن تنتهي في عام 2026.










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