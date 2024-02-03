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الدفاعات الجوية الروسية تعترض مسيرتين فوق بريانسك

2/3/2024 9:58:39 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض الدفاعات الجوية، طائرتين مسيرتين فوق منطقة بريانسك جنوب غربي العاصمة الروسية موسكو.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيان لوزارة الدفاع الروسية: "في 3 فبراير 2024، في حوالي الساعة 8:00 مساء بتوقيت موسكو (5:00 مساءً بتوقيت جرينتش)، تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام مسيرة ثابتة الجناح ضد روسيا".



وأضاف البيان أن قوات الدفاع الجوي، أسقطت أيضا مسيرتين فوق منطقة بريانسك.












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