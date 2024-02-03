البرازيل تطلق حملة تطعيم ضد حمى الضنك في ظل ارتفاع حالات الإصابة

(MENAFN
- Youm7) أطلقت البرازيل حملة تطعيم طارئة ضد حمى الضنك، في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بالفيروس في العاصمة، وفي ظل وجود احتمالية لتفشي المرض.
وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، أن البرازيل شهدت زيادة في حالات الإصابة بحمى الضنك بنسبة 57% العام الماضي مقارنة بعام 2022.. وتثير الزيادة السريعة في الإصابات، في ظل تحذير العلماء من أنها تزداد حدة بسبب موجة الحر الحالية، مخاوف من احتمالية حدوث تفشي للمرض؛ ما دفع السلطات إلى رش الشوارع بالمبيدات الحشرية وإقامة منشآت اختبار للكشف عن المرض.
جدير بالذكر أن حمى الضنك مرض متوطن ينتقل عن طريق البعوض، ويسبب الحمى الشديدة والصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات، وفي الحالات الشديدة نزيفا يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.
MENAFN03022024000132011024ID1107806031
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.