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البرازيل تطلق حملة تطعيم ضد حمى الضنك في ظل ارتفاع حالات الإصابة

2/3/2024 9:58:38 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت البرازيل حملة تطعيم طارئة ضد حمى الضنك، في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بالفيروس في العاصمة، وفي ظل وجود احتمالية لتفشي المرض.



وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، أن البرازيل شهدت زيادة في حالات الإصابة بحمى الضنك بنسبة 57% العام الماضي مقارنة بعام 2022.. وتثير الزيادة السريعة في الإصابات، في ظل تحذير العلماء من أنها تزداد حدة بسبب موجة الحر الحالية، مخاوف من احتمالية حدوث تفشي للمرض؛ ما دفع السلطات إلى رش الشوارع بالمبيدات الحشرية وإقامة منشآت اختبار للكشف عن المرض.



جدير بالذكر أن حمى الضنك مرض متوطن ينتقل عن طريق البعوض، ويسبب الحمى الشديدة والصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات، وفي الحالات الشديدة نزيفا يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.












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