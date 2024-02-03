الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد فى دورى الأبطال

MENAFN - Youm7) يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش اليوم، الأحد، استعداداً للارتباطات المقبلة، بعدما عاد للتدريبات مساء الخميس الماضى من الراحة التي حصل عليها لمدة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأحد الماضي، وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 فى الأولى والتعادل 1-1 في الثانية.

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد يوم 16 فبراير الجاري بالجزائر في دور المجموعات لدوري الأبطال، ولم يشارك لاعبو الأهلي الدوليون فى هذا المعسكر لتواجدهم في بطولة أمم أفريقيا، كما غاب الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس لمشاركتهما مع المنتخب الأولمبي في دورة ودية أٌقيمت فى دبي الشهر الماضي.

ويخوض الأهلي تدريباته الحالية دون لاعبيه الدوليين بسبب حصولهم على راحة إضافية لمدة أسبوع فيما يتواجد الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج فى أمم أفريقيا الحالية بعد التأهل لدور الثمانية فيها.

وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها من الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.

ويأتي ميدياما الغانى وصيفا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بترتيب المجموعة بنفس عدد النقاط، ويتذيل المجموعة يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطتين.



