الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد فى دورى الأبطال

(MENAFN
- Youm7) يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش اليوم، الأحد، استعداداً للارتباطات المقبلة، بعدما عاد للتدريبات مساء الخميس الماضى من الراحة التي حصل عليها لمدة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأحد الماضي، وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 فى الأولى والتعادل 1-1 في الثانية.
ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد يوم 16 فبراير الجاري بالجزائر في دور المجموعات لدوري الأبطال، ولم يشارك لاعبو الأهلي الدوليون فى هذا المعسكر لتواجدهم في بطولة أمم أفريقيا، كما غاب الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس لمشاركتهما مع المنتخب الأولمبي في دورة ودية أٌقيمت فى دبي الشهر الماضي.
ويخوض الأهلي تدريباته الحالية دون لاعبيه الدوليين بسبب حصولهم على راحة إضافية لمدة أسبوع فيما يتواجد الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج فى أمم أفريقيا الحالية بعد التأهل لدور الثمانية فيها.
وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها من الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.
ويأتي ميدياما الغانى وصيفا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بترتيب المجموعة بنفس عدد النقاط، ويتذيل المجموعة يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطتين.
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