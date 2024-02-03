قرارات تحكيمية مثيرة لـعادل وندالا بأمم أفريقيا بعد صعود الأفيال والأولاد

MENAFN - Youm7) أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الدولي المصري محمد عادل ظهر بمستوى جيد، وتعرّض لأكثر من اختبار فنى وإدارى خلال إدارته لمواجهة منتخبي كوت ديفوار ومالي التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات دور الـ8 بأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار وانتهت بفوز الأفيال 2/1، وصعوده لدور نصف نهائي البطولة ليضرب موعدا مع الكونغو الديمقراطية.

ظهر محمد عادل في البطولة للمرة الثالثة، وأحسن تقدير الأخطاء الفنية وتدخل بالصافرة واحتسب 48 مخالفة على الفريقين خلال فعاليات اللقاء الذى استمر للدقيقة 132، بعدما ما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، ففي الدقيقة 9 احتسب الحكم ركلة جزاء، ولكن كان هناك تسلل، وبالتالي تم إلغاء القرار بعد الرجوع للـ"VAR"، وفي الدقيقة 16 احتسب ركلة جزاء لمنتخب مالي وأشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأفيال أوديلون الذى تم طرده طبقا للقانون بعد حصوله على إنذار ثان في الدقيقة 44 ثم عاد الحكم وأشهر البطاقة الحمراء للاعب الأفيال عمر ديكتي بعد حصوله على إنذار ثان في الدقيقة 120 من عمر اللقاء.

وعقب صافرة النهاية أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب مالى همارى تراورى، في تعاون رائع ومثمر بين الحكم والمساعدين طبقا للقانون في إطار تنفيذ جيد للبروتوكول، كما بذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية.

الدولي الكونغولي جان ندالا نجح في السيطرة على المباراة الأخيرة بدور الـ8 للبطولة والتي جمعت بين منتخبي جنوب أفريقيا والرأس الأخضر والتي انتهت بركلات الترجيح 2/1 بعد ماراثون طويل استمر 135 دقيقة، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وشهدت المباراة إنذارا وحيدا من نصيب لاعب الرأس الأخضر ريان منيديز في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، كما أشار المساعدان إلى 4 حالات تسلل في توقيت مناسب، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، كما كان هناك تواصل جيد بين الحكم والـ"VAR" خلال فعاليات اللقاء.















