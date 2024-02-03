قرارات تحكيمية مثيرة لـعادل وندالا بأمم أفريقيا بعد صعود الأفيال والأولاد

(MENAFN
- Youm7) أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الدولي المصري محمد عادل ظهر بمستوى جيد، وتعرّض لأكثر من اختبار فنى وإدارى خلال إدارته لمواجهة منتخبي كوت ديفوار ومالي التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات دور الـ8 بأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار وانتهت بفوز الأفيال 2/1، وصعوده لدور نصف نهائي البطولة ليضرب موعدا مع الكونغو الديمقراطية.
ظهر محمد عادل في البطولة للمرة الثالثة، وأحسن تقدير الأخطاء الفنية وتدخل بالصافرة واحتسب 48 مخالفة على الفريقين خلال فعاليات اللقاء الذى استمر للدقيقة 132، بعدما ما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، ففي الدقيقة 9 احتسب الحكم ركلة جزاء، ولكن كان هناك تسلل، وبالتالي تم إلغاء القرار بعد الرجوع للـ"VAR"، وفي الدقيقة 16 احتسب ركلة جزاء لمنتخب مالي وأشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأفيال أوديلون الذى تم طرده طبقا للقانون بعد حصوله على إنذار ثان في الدقيقة 44 ثم عاد الحكم وأشهر البطاقة الحمراء للاعب الأفيال عمر ديكتي بعد حصوله على إنذار ثان في الدقيقة 120 من عمر اللقاء.
وعقب صافرة النهاية أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب مالى همارى تراورى، في تعاون رائع ومثمر بين الحكم والمساعدين طبقا للقانون في إطار تنفيذ جيد للبروتوكول، كما بذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية.
الدولي الكونغولي جان ندالا نجح في السيطرة على المباراة الأخيرة بدور الـ8 للبطولة والتي جمعت بين منتخبي جنوب أفريقيا والرأس الأخضر والتي انتهت بركلات الترجيح 2/1 بعد ماراثون طويل استمر 135 دقيقة، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبى بين الفريقين.
وشهدت المباراة إنذارا وحيدا من نصيب لاعب الرأس الأخضر ريان منيديز في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، كما أشار المساعدان إلى 4 حالات تسلل في توقيت مناسب، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، كما كان هناك تواصل جيد بين الحكم والـ"VAR" خلال فعاليات اللقاء.
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