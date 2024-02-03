Sunday, 04 February 2024 07:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر: ندعم جهود اللجنة الخماسية لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

2/3/2024 9:58:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 2 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت عن دعم مصر للجهود المبذولة لانهاء حالة الفراغ السياسي في لبنان الناجم عن شغور المنصب الرئاسي مؤكدة انها ستواصل مساعيها في هذا الاطار بالعمل مع اعضاء اللجنة الخماسية المعنية بهذا الملف.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد ابوزيد في بيان إن سفير مصر لدى لبنان علاء موسى شارك أخيرا في اجتماع اللجنة الخماسية التى تضم في عضويتها إلى جانب مصر كلا من فرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وقطر مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى.
وأكد المتحدث حرص مصر في إطار اللجنة على تقديم أوجه المساعدة الممكنة لتقريب مواقف الأطراف السياسية اللبنانية من لافتا إلى حق ومسؤولية البرلمان اللبناني الحصرية في طرح الأسماء المرشحة للمنصب.
وشدد على موقف مصر الراسخ الداعم للبنان والحريص على إتمام الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت تمهيد الاستكمال مؤسسات الدولة اللبنانية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وتمثل اللجنة الخماسية إطارا تنسيقيا تم إطلاقه العام الماضي لمساعدة لبنان على تجاوز حالة الفراغ السياسي بسبب عدم انتخاب رئيس جديد حتى الان.
وسبق للجنة أن عقدت اجتماعات تنسيقية على مستوى كبار مسؤولي وزارات الخارجية وايضا على مستوى سفراء الدول الخمسة في بيروت. (النهاية)

م م



MENAFN03022024000071011013ID1107806025

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث