مصر: ندعم جهود اللجنة الخماسية لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 2 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت عن دعم مصر للجهود المبذولة لانهاء حالة الفراغ السياسي في لبنان الناجم عن شغور المنصب الرئاسي مؤكدة انها ستواصل مساعيها في هذا الاطار بالعمل مع اعضاء اللجنة الخماسية المعنية بهذا الملف.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد ابوزيد في بيان إن سفير مصر لدى لبنان علاء موسى شارك أخيرا في اجتماع اللجنة الخماسية التى تضم في عضويتها إلى جانب مصر كلا من فرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وقطر مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى.
وأكد المتحدث حرص مصر في إطار اللجنة على تقديم أوجه المساعدة الممكنة لتقريب مواقف الأطراف السياسية اللبنانية من لافتا إلى حق ومسؤولية البرلمان اللبناني الحصرية في طرح الأسماء المرشحة للمنصب.
وشدد على موقف مصر الراسخ الداعم للبنان والحريص على إتمام الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت تمهيد الاستكمال مؤسسات الدولة اللبنانية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وتمثل اللجنة الخماسية إطارا تنسيقيا تم إطلاقه العام الماضي لمساعدة لبنان على تجاوز حالة الفراغ السياسي بسبب عدم انتخاب رئيس جديد حتى الان.
وسبق للجنة أن عقدت اجتماعات تنسيقية على مستوى كبار مسؤولي وزارات الخارجية وايضا على مستوى سفراء الدول الخمسة في بيروت. (النهاية)
م م
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