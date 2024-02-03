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كأس أمم إفريقيا: كوت ديفوار تتأهل لنصف النهائي بفوز قاتل على مالي

2/3/2024 9:58:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 3 - 2 (كونا) -- فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره المالي 2/1 في الوقت القاتل من مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي جمعتهما اليوم السبت ليضرب بذلك موعدا مع الكونغو الديموقراطية في نصف نهائي البطولة المقامة في كوت ديفوار.
وتقدم منتخب مالي بتسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب نيني دورجيليس في الدقيقة 72 قبل أن يعادل نظيره من كوت ديفوار النتيجة في الدقيقة 90.
ورغم طرد مدفعه اوديلون كوسونو واصل منتخب كوت ديفوار هجماته حتى تمكن مدافعه سيكو فوفانا من اقتناص هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي.
وبهذه النتيجة سيواجه منتخب الأفيال في الدور نصف النهائي منتخب الكونغو الديمقراطية الذي فاز في دور ربع النهائي على المنتخب الغاني. (النهاية)

م ر ي / ه س ص



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