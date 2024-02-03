كأس أمم إفريقيا: كوت ديفوار تتأهل لنصف النهائي بفوز قاتل على مالي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 3 - 2 (كونا) -- فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره المالي 2/1 في الوقت القاتل من مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي جمعتهما اليوم السبت ليضرب بذلك موعدا مع الكونغو الديموقراطية في نصف نهائي البطولة المقامة في كوت ديفوار.
وتقدم منتخب مالي بتسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب نيني دورجيليس في الدقيقة 72 قبل أن يعادل نظيره من كوت ديفوار النتيجة في الدقيقة 90.
ورغم طرد مدفعه اوديلون كوسونو واصل منتخب كوت ديفوار هجماته حتى تمكن مدافعه سيكو فوفانا من اقتناص هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي.
وبهذه النتيجة سيواجه منتخب الأفيال في الدور نصف النهائي منتخب الكونغو الديمقراطية الذي فاز في دور ربع النهائي على المنتخب الغاني. (النهاية)
م ر ي / ه س ص
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