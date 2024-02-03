وزير خارجية الجزائر يبحث مع نظيره الليبي جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحل الأزمة في ليبيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 2 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الليبي الطاهر الباعور اليوم السبت العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل حل الأزمة الليبية.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن "وزير القطاع أحمد عطاف أجرى مباحثات ثنائية مع المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الطاهر الباعور في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى ليبيا بصفته مبعوثا خاصا للرئيس عبدالمجيد تبون".
وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا بهذه المناسبة "أولويات التعاون الثنائي على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وذلك في أفق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة وبالخصوص اللجنة المشتركة الكبرى".
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا كذلك "التطورات على الساحة الليبية بعنوان المسار السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة لحل الأزمة إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الافريقي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الليبية".
وبدأ وزير الخارجية الجزائري اليوم زيارة إلى ليبيا قادما من تونس استقبله خلالها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بطرابلس حيث سلمه رسالة خطية من الرئيس عبدالمجيد تبون. (النهاية)
م ر / م م ج
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