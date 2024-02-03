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وزير خارجية الجزائر يبحث مع نظيره الليبي جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحل الأزمة في ليبيا

2/3/2024 9:58:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 2 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الليبي الطاهر الباعور اليوم السبت العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل حل الأزمة الليبية.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن "وزير القطاع أحمد عطاف أجرى مباحثات ثنائية مع المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الطاهر الباعور في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى ليبيا بصفته مبعوثا خاصا للرئيس عبدالمجيد تبون".
وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا بهذه المناسبة "أولويات التعاون الثنائي على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وذلك في أفق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة وبالخصوص اللجنة المشتركة الكبرى".
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا كذلك "التطورات على الساحة الليبية بعنوان المسار السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة لحل الأزمة إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الافريقي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الليبية".
وبدأ وزير الخارجية الجزائري اليوم زيارة إلى ليبيا قادما من تونس استقبله خلالها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بطرابلس حيث سلمه رسالة خطية من الرئيس عبدالمجيد تبون. (النهاية)

م ر / م م ج



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