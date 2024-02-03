الدوري الإسباني: (برشلونة) يفوز على (ألافيس) بثلاثة أهداف لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 2 (كونا) -- حقق (برشلونة) فوزا ثمينا على (ألافيس) بثلاثة أهداف لهدف اليوم السبت في إطار منافسات الجولة ال23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم للفريق الكتالوني في الدقيقة 22 قبل أن يضيف زميله الالماني إلكاي غوندوغان الهدف الثاني في الدقيقة 49 تلاه القادم الجديد البرازيلي فيتور روكي بهدف ثالث في الدقيقة ال63.
وعلى الجانب الثاني سجل سامو أوموروديون الهدف الوحيد ل(ألافيس) في الدقيقة 51 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (مينديثوروثا).
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) وخمس نقاط خلف الوصيف (جيرونا) فيما تجمد رصيد (ألافيس) عند 26 نقطة في المركز 12 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يلعب الوصيف (جيرونا) حاليا ضد (ريال سوسيداد) فيما يلتقي (ريال مدريد) مع (أتلتيكو مدريد) الرابع بالترتيب في ديربي العاصمة غدا الأحد. (النهاية)
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