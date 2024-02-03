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الدوري الإسباني: (برشلونة) يفوز على (ألافيس) بثلاثة أهداف لهدف

2/3/2024 9:58:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 2 (كونا) -- حقق (برشلونة) فوزا ثمينا على (ألافيس) بثلاثة أهداف لهدف اليوم السبت في إطار منافسات الجولة ال23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم للفريق الكتالوني في الدقيقة 22 قبل أن يضيف زميله الالماني إلكاي غوندوغان الهدف الثاني في الدقيقة 49 تلاه القادم الجديد البرازيلي فيتور روكي بهدف ثالث في الدقيقة ال63.
وعلى الجانب الثاني سجل سامو أوموروديون الهدف الوحيد ل(ألافيس) في الدقيقة 51 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (مينديثوروثا).
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) وخمس نقاط خلف الوصيف (جيرونا) فيما تجمد رصيد (ألافيس) عند 26 نقطة في المركز 12 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يلعب الوصيف (جيرونا) حاليا ضد (ريال سوسيداد) فيما يلتقي (ريال مدريد) مع (أتلتيكو مدريد) الرابع بالترتيب في ديربي العاصمة غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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