لبنان: (المقاومة) تكثف استهدافها لقوات الاحتلال والاخيرة تقصف الجنوب بالطيران والمدفعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 3 - 2 (كونا) -- كثفت (المقاومة) في لبنان اليوم السبت عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي التي قامت بدورها بقصف القرى والبلدات الجنوبية عبر الطيران الحربي والمسيرات والمدفعية.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن (المقاومة) اعلانها استهداف عناصرها لقاعدة (خربة ماعر) بالأسلحة المناسبة وموقع (الرمتا) بالأسلحة الصاروخية وموقع (السماقة).
واستهدفوا ايضا تموضع لجنود الاحتلال في مستوطنة (يرؤون) وتجمعا للجنود في (تلة الكوبرا) كما استهدفوا مستوطنة (ايفن مناحم).
وقالت الوكالة الوطنية ان طائرة مسيرة للاحتلال شنت عددا من الغارات على بلدة (يارون) كما نفذت غارة بالصواريخ على اطراف بلدة (مروحين) وأخرى على اطراف بلدة (عيتا الشعب) ملقية عددا من صواريخ جو - ارض على المنطقة المستهدفة.
ونفذ الطيران الحربي ايضا غارة على وسط بلدة (الطيبة) كما شن غارة استهدفت المنطقة الواقعة ما بين شيحين وام التوت.
وقالت الوكالة الوطنية ان قصفا مدفعيا من قبل قوات الاحتلال طاول بلدتي علما الشعب والضهيرة واطراف راشيا الفخار وكفر حمام واطراف بلدتي الفرديس والهبارية.
وطاول القصف منطقة اللبونة في الناقورة كما قصفت مدفعية الاحتلال اطراف علما الشعب.
وقصفت قوات الاحتلال اطراف بلدة (مركبا) التي تعرضت ايضا لسقوط قذائف اطلقتها دبابة للاحتلال من نوع (ميركافا).
وتعرضت اطراف بلدة (عيتا الشعب) لقصف متقطع فيما القت قوات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط جنوبي لبنان. (النهاية)
أ ي ب / ر ج
MENAFN03022024000071011013ID1107806021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.