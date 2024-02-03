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باكستان والامارات توقعان اتفاقيات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية في القطاعين البحري واللوجستي

2/3/2024 9:58:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 3 - 2 (كونا) -- وقعت باكستان والإمارات العربية المتحدة اليوم السبت مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعين البحري واللوجستي في البلدين.
وقالت رئاسة الوزراء الباكستانية في بيان صحفي ان وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي التقى في إسلام آباد رئيس حكومة تصريف الأعمال الباكستاني أنوار الحق كاكار.
ووفق البيان شهد كاكار توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق ميناء كراتشي الباكستاني ومجموعة موانئ أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعين البحري واللوجستي بين باكستان والإمارات.
ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن ارتياحه لنمو التبادلات والتفاعل والتعاون بين الشركات في باكستان والإمارات.
وأضاف كاكار أن العلاقات الأخوية طويلة الأمد بين باكستان والإمارات تزداد قوة مع مرور الأيام. وأشار إلى زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
وأوضح ان "الإمارات بها 8ر1 مليون باكستاني يساهمون في التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي للبلدين" مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة التعاون بين البلدين في مجالي الطيران والسياحة والعمل على ربط السكك الحديدية لزيادة الاتصال بين الشعبين.
ومن جهته أعرب وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي عن عزمه على مواصلة تعزيز العلاقات التجارية مع باكستان. (النهاية)

س ب ك / م م ج




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