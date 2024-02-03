باكستان والامارات توقعان اتفاقيات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية في القطاعين البحري واللوجستي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 3 - 2 (كونا) -- وقعت باكستان والإمارات العربية المتحدة اليوم السبت مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعين البحري واللوجستي في البلدين.
وقالت رئاسة الوزراء الباكستانية في بيان صحفي ان وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي التقى في إسلام آباد رئيس حكومة تصريف الأعمال الباكستاني أنوار الحق كاكار.
ووفق البيان شهد كاكار توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق ميناء كراتشي الباكستاني ومجموعة موانئ أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعين البحري واللوجستي بين باكستان والإمارات.
ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن ارتياحه لنمو التبادلات والتفاعل والتعاون بين الشركات في باكستان والإمارات.
وأضاف كاكار أن العلاقات الأخوية طويلة الأمد بين باكستان والإمارات تزداد قوة مع مرور الأيام. وأشار إلى زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
وأوضح ان "الإمارات بها 8ر1 مليون باكستاني يساهمون في التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي للبلدين" مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة التعاون بين البلدين في مجالي الطيران والسياحة والعمل على ربط السكك الحديدية لزيادة الاتصال بين الشعبين.
ومن جهته أعرب وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي عن عزمه على مواصلة تعزيز العلاقات التجارية مع باكستان. (النهاية)
س ب ك / م م ج
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