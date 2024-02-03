الرئيس السنغالي يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية قبل ساعات من انطلاق الحملة الانتخابية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 2 (كونا) -- أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال اليوم السبت تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير الجاري وذلك قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن انطلاق الحملة الانتخابية.
وقال صال في خطاب بثه التلفزيون السنغالي الحكومي إنه وقع اليوم مرسوما يلغي بموجبه مرسوم 26 نوفمبر 2023 الذي حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024.
وأضاف صال في خطابه الذي يأتي في ظل نشوب أزمة بين البرلمان والمجلس الدستوري أنه سيطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة مؤكدا عدم الترشح للانتخابات والذي كان قد أعلنه لأول مرة في يوليو الماضي.
وتعتبر هذه المرة الأولى منذ سنة 1963 التي تؤجل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال.
وقبل الخطاب الرئاسي بساعات اعتمد مكتب الجمعية الوطنية السنغالية (البرلمان) مقترح قانون تقدم به فريق الحزب الديمقراطي السنغالي يقضي بإرجاء الانتخابات الرئاسية.
وصوت البرلمان السنغالي بغالبية أعضائه على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري مشكك في نزاهتهما من طرف الحزب الديمقراطي السنغالي.
وأوضح البرلمان أن المجلس الدستوري رفض ترشيح كريم واد نجل الرئيس السابق عبدالله واد والذي اعتقل بعد خسارة والده في رئاسيات 2012 بتهمة الفساد وحكم عليه بالسجن ثم أفرِج عنه بعفو رئاسي نهاية يونيو 2016.
من جهته رد المجلس الدستوري السنغالي على الاتهامات الموجهة ضد أعضائه بعد نشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية معتبرا إياها "اتهامات خطيرة ولا أساس لها من الصحة" داعيا إلى تسليط "كل الضوء على هذه القضية" التي قال إنها "من المرجح أن تزعزع استقرار مؤسسات البلاد". (النهاية)
م ر / ر ج
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