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الرئيس السنغالي يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية قبل ساعات من انطلاق الحملة الانتخابية

2/3/2024 9:58:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 2 (كونا) -- أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال اليوم السبت تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير الجاري وذلك قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن انطلاق الحملة الانتخابية.
وقال صال في خطاب بثه التلفزيون السنغالي الحكومي إنه وقع اليوم مرسوما يلغي بموجبه مرسوم 26 نوفمبر 2023 الذي حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024.
وأضاف صال في خطابه الذي يأتي في ظل نشوب أزمة بين البرلمان والمجلس الدستوري أنه سيطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة مؤكدا عدم الترشح للانتخابات والذي كان قد أعلنه لأول مرة في يوليو الماضي.
وتعتبر هذه المرة الأولى منذ سنة 1963 التي تؤجل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال.
وقبل الخطاب الرئاسي بساعات اعتمد مكتب الجمعية الوطنية السنغالية (البرلمان) مقترح قانون تقدم به فريق الحزب الديمقراطي السنغالي يقضي بإرجاء الانتخابات الرئاسية.
وصوت البرلمان السنغالي بغالبية أعضائه على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري مشكك في نزاهتهما من طرف الحزب الديمقراطي السنغالي.
وأوضح البرلمان أن المجلس الدستوري رفض ترشيح كريم واد نجل الرئيس السابق عبدالله واد والذي اعتقل بعد خسارة والده في رئاسيات 2012 بتهمة الفساد وحكم عليه بالسجن ثم أفرِج عنه بعفو رئاسي نهاية يونيو 2016.
من جهته رد المجلس الدستوري السنغالي على الاتهامات الموجهة ضد أعضائه بعد نشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية معتبرا إياها "اتهامات خطيرة ولا أساس لها من الصحة" داعيا إلى تسليط "كل الضوء على هذه القضية" التي قال إنها "من المرجح أن تزعزع استقرار مؤسسات البلاد". (النهاية)

م ر / ر ج



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