الدوري الإسباني: (جيرونا) يتعادل سلبا مع (ريال سوسيداد)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 2 (كونا) -- سقط (جيرونا) في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام (ريال سوسيداد) اليوم السبت في إطار الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وانتهى وقت المباراة التي أجريت على ملعب (مونتيليبي) البلدي دون أهداف على الرغم من حصول الفريقين على فرص عديدة للتسجيل.
وحصد الفريقان نقطة التعادل ليرفع (جيرونا) رصيده إلى 56 نقطة مستقرا في وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما رفع (ريال سوسيداد) رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس بالترتيب
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز (برشلونة) الثالث في الترتيب على (ألافيس) بثلاثة أهداف لهدف في وقت سابق اليوم فيما يلتقي (ريال مدريد) مع (أتلتيكو مدريد) الرابع بالترتيب في قمة العاصمة غدا الأحد. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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