Sunday, 04 February 2024 07:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الإسباني: (جيرونا) يتعادل سلبا مع (ريال سوسيداد)

2/3/2024 9:58:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 2 (كونا) -- سقط (جيرونا) في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام (ريال سوسيداد) اليوم السبت في إطار الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وانتهى وقت المباراة التي أجريت على ملعب (مونتيليبي) البلدي دون أهداف على الرغم من حصول الفريقين على فرص عديدة للتسجيل.
وحصد الفريقان نقطة التعادل ليرفع (جيرونا) رصيده إلى 56 نقطة مستقرا في وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما رفع (ريال سوسيداد) رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس بالترتيب
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز (برشلونة) الثالث في الترتيب على (ألافيس) بثلاثة أهداف لهدف في وقت سابق اليوم فيما يلتقي (ريال مدريد) مع (أتلتيكو مدريد) الرابع بالترتيب في قمة العاصمة غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / ر ج



MENAFN03022024000071011013ID1107806018

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث