جنوب افريقيا تفوز على الرأس الاخضر وتتأهل الى نصف نهائي كأس أمم افريقيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 3 - 2 (كونا) -- تمكن منتخب جنوب افريقيا من التأهل الى نصف نهائي كأس امم افريقيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الرأس الاخضر بركلات الترجيح (2 - 1) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في آخر لقاءات ربع نهائي البطولة الافريقية المقامة في كطوت ديفوار.
وانتهى الوقت الاصلي والاضافي للمباراة دون ان يتمكن اي من المنتخبين من اختراق شباك الاخر رغم سيطرة لافتة لمنتخب الرأس الاخضر ليحتكما الى الضربات الترجيحية التي أعطت الفوز لمنتخب البافانا بافانا.
وسيواجه منتخب جنوب افريقيا نظيره النيجيري الذي تأهل سلفا الى الدور نصف النهائي بعد فوزه يوم امس على منتخب انغولا بهدف نظيف. (النهاية)
م ر ي / ر ج
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