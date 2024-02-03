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جنوب افريقيا تفوز على الرأس الاخضر وتتأهل الى نصف نهائي كأس أمم افريقيا

2/3/2024 9:58:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 3 - 2 (كونا) -- تمكن منتخب جنوب افريقيا من التأهل الى نصف نهائي كأس امم افريقيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الرأس الاخضر بركلات الترجيح (2 - 1) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في آخر لقاءات ربع نهائي البطولة الافريقية المقامة في كطوت ديفوار.
وانتهى الوقت الاصلي والاضافي للمباراة دون ان يتمكن اي من المنتخبين من اختراق شباك الاخر رغم سيطرة لافتة لمنتخب الرأس الاخضر ليحتكما الى الضربات الترجيحية التي أعطت الفوز لمنتخب البافانا بافانا.
وسيواجه منتخب جنوب افريقيا نظيره النيجيري الذي تأهل سلفا الى الدور نصف النهائي بعد فوزه يوم امس على منتخب انغولا بهدف نظيف. (النهاية)

م ر ي / ر ج



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