موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3135415 باريس - السلطات الفرنسية تعلن إصابة عدد من الأشخاص في حادث طعن بسكين في محطة (ليون) للقطارات بالعاصمة (باريس) وتوقيف المشتبه فيه وتقول إنه لم تتضح بعد دوافع الهجوم.
3135419 القاهرة - وكالة الفضاء المصرية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي التجريبي (نيكست - 1) وذلك قبالة سواحل مدينة (يانغجيانغ) بمقاطعة (قوانغدونغ) الصينية واستقبال الإشارت الأولية منه وذلك ضمن البرنامج الفضائي الوطني المصري لتطوير تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية.
3135454 الجزائر - الرئيس السنغالي ماكي صال يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير الجاري وذلك قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن انطلاق الحملة الانتخابية.
3135434 أنقرة - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن حكومته ستسلم 75 ألف منزل للذين تضرروا من كارثة الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا قبل نحو عام.
3135422 إسلام أباد - محكمة باكستانية تحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي بالسجن سبع سنوات لكل منهما في قضية "زواج غير شرعي" وذلك بعد أيام من حكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني. (النهاية)
ر ج
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