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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2/3/2024 9:58:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3135415 باريس - السلطات الفرنسية تعلن إصابة عدد من الأشخاص في حادث طعن بسكين في محطة (ليون) للقطارات بالعاصمة (باريس) وتوقيف المشتبه فيه وتقول إنه لم تتضح بعد دوافع الهجوم.
3135419 القاهرة - وكالة الفضاء المصرية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي التجريبي (نيكست - 1) وذلك قبالة سواحل مدينة (يانغجيانغ) بمقاطعة (قوانغدونغ) الصينية واستقبال الإشارت الأولية منه وذلك ضمن البرنامج الفضائي الوطني المصري لتطوير تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية.
3135454 الجزائر - الرئيس السنغالي ماكي صال يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير الجاري وذلك قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن انطلاق الحملة الانتخابية.
3135434 أنقرة - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن حكومته ستسلم 75 ألف منزل للذين تضرروا من كارثة الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا قبل نحو عام.
3135422 إسلام أباد - محكمة باكستانية تحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي بالسجن سبع سنوات لكل منهما في قضية "زواج غير شرعي" وذلك بعد أيام من حكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني. (النهاية)

ر ج



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