نسرين طافش مغرورة تعانى من عقدة الرجالة فى فيلم السيستم

MENAFN - Youm7) تجسد الفنانة نسرين طافش في فيلم "السيستم" سيدة جميلة ومغرورة وقعت في أكثر من تجربة فاشلة مع الرجال، ما يصيبها بعقدة من الرجال ويجعلها تعانى في سياق الأحداث، وتتعرض للمشاكل الكثيرة التي تؤثر على حياتها الاجتماعية وعلاقتها بالمجتع الذى حولها.

يذكر أن أعلن المخرج أحمد البندارى عن طرح فيلمه الجديد "السيستم " بطولة أحمد الفيشاوى وطارق لطفى في دور العرض يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير كموعد مبدئى لعرض الفيلم، ليلتحق بقائمة أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024 والذى انطلق مع الأسبوع الأول من شهر يناير الجارى.

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.

يذكر أن أحمد الفيشاوى يعرض له حالياً في السينمات فيلم "عادل مش عادل" الذى انطلق يوم 24 يناير، ويشارك في بطولته شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

أما طارق لطفى فيعود بفيلم "السيستم" إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "122"

الذى شارك في بطولته إلى جانب أحمد داود، أمينة خليل وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، جيهان خليل، أسماء جلال، محمود حجازى، ولاء الشريف واخراج ياسر الياسرى وتأليف صلاح الجهيني وتدور أحداثه في إطار رعب مثير.



