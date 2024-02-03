البوستر الرسمى لفيلم ميلى بوبى براون Damsel القادم فى أكتوبر

(MENAFN
- Youm7) طرحت المنصة الأمريكية نتفليكس ، صورة البوستر الرسمى الأول لفيلم الخيال القادم بعنوان Damsel، بطولة النجمة العالمية ميلي بوبي براون، وإخراج كارلوس فريسناديو، ومن تأليف دان مازو، والمقرر أن يطرح في أكتوبر المقبل.
Damsel
وسبق وكشف القائمون على مسلسل الحركة والغموض
Sleeping Dogs، للنجم العالمي
راسل كرو ، منذ ايام عن التريلر الأول للمسلسل المقرر عرضه في مارس المقبل عبر منصة نتفليكس الأمريكية، ليعود من جديد كرو بعد ابتعاد طويل عن الشاشات.
وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان
"Razzie Awards
الترشيحات النهائية للأعمال السينمائية الأسوأ في الدورة الـ44 من المهرجان، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان، وهو المهرجان الذى تدور فكرته حول أسوأ الأعمال السينمائية التي تم عرضها تجاريًا طوال العام 2023، والتى تضمنت بين أفلامها أعمالا لنجوم عالميين، مثلما يحصل مع الجزء الرابع من سلسلة
"The Expendables"
للنجم العالمي سيلفستر ستالون الذى ينافس بـ 7 ترشيحات، مثلما يظهر في السطور التالية التي شهدت تواجد أفلام للأبطال الخارقين بكثافة.
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