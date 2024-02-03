البوستر الرسمى لفيلم ميلى بوبى براون Damsel القادم فى أكتوبر

MENAFN - Youm7) طرحت المنصة الأمريكية نتفليكس ، صورة البوستر الرسمى الأول لفيلم الخيال القادم بعنوان Damsel، بطولة النجمة العالمية ميلي بوبي براون، وإخراج كارلوس فريسناديو، ومن تأليف دان مازو، والمقرر أن يطرح في أكتوبر المقبل.

Damsel

وسبق وكشف القائمون على مسلسل الحركة والغموض

Sleeping Dogs، للنجم العالمي

راسل كرو ، منذ ايام عن التريلر الأول للمسلسل المقرر عرضه في مارس المقبل عبر منصة نتفليكس الأمريكية، ليعود من جديد كرو بعد ابتعاد طويل عن الشاشات.

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان

"Razzie Awards

الترشيحات النهائية للأعمال السينمائية الأسوأ في الدورة الـ44 من المهرجان، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان، وهو المهرجان الذى تدور فكرته حول أسوأ الأعمال السينمائية التي تم عرضها تجاريًا طوال العام 2023، والتى تضمنت بين أفلامها أعمالا لنجوم عالميين، مثلما يحصل مع الجزء الرابع من سلسلة

"The Expendables"

للنجم العالمي سيلفستر ستالون الذى ينافس بـ 7 ترشيحات، مثلما يظهر في السطور التالية التي شهدت تواجد أفلام للأبطال الخارقين بكثافة.