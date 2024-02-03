حفل توقيع لماذا.. أشرف زكى لـ هاني سامي بحضور النقيب بمعرض الكتاب.. اليوم

MENAFN - Youm7) يشهد الدكتور أشرف زكىنقيب المهن التمثيلية حفل توقيع كتاب "لماذا.. أشرف زكى" للكاتب الصحفي هاني سامي، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 55، وذلك اليوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة مساء.

ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

ويأتى وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.







