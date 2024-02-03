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فولتارين على مسرح نهاد صليحة.. اليوم

2/3/2024 9:57:57 PM
(MENAFN- Youm7) تعرض مسرحية "فولتارين" من إخراج محمد علام، على مسرح نهاد صليحة، اليوم الأحد الموافق 4 فبراير في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعد التجربة جديدة من نوعها في المسرح حيث يشارك الجمهور في إخراجها، وتقدم المسرحية مواضيع اجتماعية بشكل كوميدي ومن بطولة بعض الشباب المسرحيين.



وقدم المخرج محمد علام أكثر من ليلة عرض لمسرحية
فولتارين علي نفس المسرح من قبل ولاقت المسرحية نجاحًا كبيرًا وحضرها لفيف من الفنانين على رأسهم الدكتور أشرف زكي والذي شارك بالعرض كأحد جمهوره.



وتعتبر آخر تجارب المخرج محمد علام هو مشروع مسرح الجريمة الذي قدم علي مسرح النهار ومن إنتاج نقابة المهن التمثيلية، وعبارة عن عرض كل عشرة أيام، يحدث فيه جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب، ثم يحدث تحقيق من خلال محقق يبحث عن المشتبه فيهم، ثم يأتي دور الجمهور ليصبح هو المحقق في أنه يقول من هو المجرم.



يذكر أن مسرح الجريمة
ديكور مصطفى حامد، إضاءة وليد درويش، موسيقي أشوف محروس، ملابس ياسمين جان، مدير الفرقة سمير حجاج، مخرج منفذ عماد يوسف، مخرج مساعد سهى محرم، ومن بطولة كلا من الفنانة راندا البحيرى، سحر حسن، عبير فاروق، محمد يوركا، إبراهيم سعيد، ياسر الرفاعى، نيللي الشامى، عبد الله عبد الغنى، مادونا، إسلام عرفة، محمد حمدى، شيماء على، مؤمن محمد، عادل دياب ، نور أبو البيه.
















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