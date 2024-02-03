فولتارين على مسرح نهاد صليحة.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) تعرض مسرحية "فولتارين" من إخراج محمد علام، على مسرح نهاد صليحة، اليوم الأحد الموافق 4 فبراير في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعد التجربة جديدة من نوعها في المسرح حيث يشارك الجمهور في إخراجها، وتقدم المسرحية مواضيع اجتماعية بشكل كوميدي ومن بطولة بعض الشباب المسرحيين.
وقدم المخرج محمد علام أكثر من ليلة عرض لمسرحية
فولتارين علي نفس المسرح من قبل ولاقت المسرحية نجاحًا كبيرًا وحضرها لفيف من الفنانين على رأسهم الدكتور أشرف زكي والذي شارك بالعرض كأحد جمهوره.
وتعتبر آخر تجارب المخرج محمد علام هو مشروع مسرح الجريمة الذي قدم علي مسرح النهار ومن إنتاج نقابة المهن التمثيلية، وعبارة عن عرض كل عشرة أيام، يحدث فيه جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب، ثم يحدث تحقيق من خلال محقق يبحث عن المشتبه فيهم، ثم يأتي دور الجمهور ليصبح هو المحقق في أنه يقول من هو المجرم.
يذكر أن مسرح الجريمة
ديكور مصطفى حامد، إضاءة وليد درويش، موسيقي أشوف محروس، ملابس ياسمين جان، مدير الفرقة سمير حجاج، مخرج منفذ عماد يوسف، مخرج مساعد سهى محرم، ومن بطولة كلا من الفنانة راندا البحيرى، سحر حسن، عبير فاروق، محمد يوركا، إبراهيم سعيد، ياسر الرفاعى، نيللي الشامى، عبد الله عبد الغنى، مادونا، إسلام عرفة، محمد حمدى، شيماء على، مؤمن محمد، عادل دياب ، نور أبو البيه.
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