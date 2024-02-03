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5 أخطاء ترتكبها المرأة في العلاقة العاطفية لها نتائج عكسية فاكراها تضحية

2/3/2024 9:57:54 PM
(MENAFN- Youm7) تريد كل امرأة أن تعيش حياة سعيدة مع شريك حياتها، ولكن هناك أفعال تقوم بها المرأة للرجل وتظن أنها تقوم بالتضحية من أجل الحب، إلا أن ذلك يجعل الرجل غير قادر على تحمل المسئولية، لذلك نقدم لكِ تلك الأخطاء التي لا يجب ارتكابها وفقاً لموقع "brightside".

محاولة حل جميع مشاكله

لا ينبغي أن تقومي بحل جميع مشاكله سواء كانت مشاكل مالية أو مشاكل تتعلق بعمله، لأن ذلك سيجعله يخشى من تحمل مسئولية مستقبله.

تقديم هدايا باهظة الثمن طوال الوقت

لا يجب أن تقدمي له هدايا باهظة الثمن بل يجب أن تقدمي له هدايا متساوية في القيمة، لأنه من الممكن أن يكون غير قادر على رد الجميل، أو من الممكن أن يستغل حبك له للحصول على ما يريد.

قول "ألم أقل لك؟"

لا ينبغي أن تقولي له تلك العبارة حتى إذا كنتِ على صواب، لأن تلك العبارة تظهر له إنكِ أذكى منه، فهذا خطأ ولا يجب عليكِ أن تفرضي سيطرتك عليه.

التخلي عن حياتك الشخصية والمهنية

لا يجب أن تتخلي عن حياتك المهنية واصدقائك إذا وجدتي حب حياتك، فكلما كانت حياتك أكثر تنوعاً خارج عائلتك، كلما زاد تقدير زوجك لكِ.

تغيير مظهرك

من الطبيعي أن ترغب المرأة في أن تبدو جميلة أمام الرجل الذي تحبه، لكن إذا ضغط عليكِ رجلك لتغيير مظهرك بشكل جذري، فأنتِ لست بحاجة إليه، وفي نفس الوقت، إذا سألك حبيبك عن شيء يمكنك الموافقة عليه بسهولة، فلا تكوني عنيده، لن يسبب أي ضرر لعلاقتكما، بل على العكس من ذلك، سيقوي اتصالكما العاطفي.


زوج مع زوجته بأحد المطاعم










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