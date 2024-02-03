وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للعناية بالبشرة.. تقشير وترطيب وإزالة مكياج

MENAFN - Youm7) يحتوى زيت جوز الهند على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد في ترطيب البشرة وعلاج بعض مشاكلها، ونستعرض في هذا التقرير وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للعناية بالبشرة، والتي تعتمد على عدة خطوات بسيطة، وفقًا لما ذكره موقع "treehugger".

وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للعناية بالبشرة تقشير البشرة الجافة بزيت جوز الهند

ينصح بتحضير 1 كوب من السكر (بني أو أبيض)، مع نصف كوب من زيت جوز الهند المخفف، ثم خلط السكر وزيت جوز الهند معًا في وعاء ثم نقلهما في زجاجة ووضع كمية على الوجه مع حركة دائرية على المناطق الجافة باستخدام منشفة مبللة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ مع تكرار الوصفة حسب الحاجة.

جوز الهند والسكر إزالة المكياج بزيت جوز الهند

يساعد زيت جوز الهند على إزالة المكياج وتنظيف البشرة وذلك من خلال تحضير ربع كوب زيت جوز الهند مع ربع كوب زيت زيتون أو زيت جوجوبا، ثم باستخدام شوكة، تحريك زيت جوز الهند بسرعة لمدة دقيقة إلى دقيقتين في وعاء صغير للحصول على قوامًا مخفوقًا، ثم إضافة زيت الزيتون أو الجوجوبا مع التقليب حتى تمتزج المكونات معاً، ثم تخزين الخليط في حاوية محكمة الإغلاق، ثم وضع كمية صغيرة على الوجه، ثم

استخدام منشفة دافئة لفرك الزيت على الوجه، وإزالة المكياج بلطف، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ لإزالة المكياج.

وصفات من زيت جوز الهند ترطيب البشرة بزيت جوز الهند

ينصح بتحضير 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وبضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديكٍ، وباستخدام خلاط كهربائي، اخفقي زيت جوز الهند في وعاء صغير حتى يصبح ذو ملمس خفيف و قد يستغرق الأمر من دقيقة إلى 3 دقائق ثم ضيفى عصير الليمون إلى زيت جوز الهند، مع تجنب الإفراط في خلط الاثنين، ثم ضعى الخليط على الوجه والجسم ولإضافة رائحة مميزة يمكنك إضافة بعض مستخلص الفانيليا إلى الخليط.

وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للعناية بالبشرة