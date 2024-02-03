وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للعناية بالبشرة.. تقشير وترطيب وإزالة مكياج

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- Youm7) يحتوى زيت جوز الهند على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد في ترطيب البشرة وعلاج بعض مشاكلها، ونستعرض في هذا التقرير وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للعناية بالبشرة، والتي تعتمد على عدة خطوات بسيطة، وفقًا لما ذكره موقع "treehugger".
وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للعناية بالبشرة تقشير البشرة الجافة بزيت جوز الهند
ينصح بتحضير 1 كوب من السكر (بني أو أبيض)، مع نصف كوب من زيت جوز الهند المخفف، ثم خلط السكر وزيت جوز الهند معًا في وعاء ثم نقلهما في زجاجة ووضع كمية على الوجه مع حركة دائرية على المناطق الجافة باستخدام منشفة مبللة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ مع تكرار الوصفة حسب الحاجة.
جوز الهند والسكر إزالة المكياج بزيت جوز الهند
يساعد زيت جوز الهند على إزالة المكياج وتنظيف البشرة وذلك من خلال تحضير ربع كوب زيت جوز الهند مع ربع كوب زيت زيتون أو زيت جوجوبا، ثم باستخدام شوكة، تحريك زيت جوز الهند بسرعة لمدة دقيقة إلى دقيقتين في وعاء صغير للحصول على قوامًا مخفوقًا، ثم إضافة زيت الزيتون أو الجوجوبا مع التقليب حتى تمتزج المكونات معاً، ثم تخزين الخليط في حاوية محكمة الإغلاق، ثم وضع كمية صغيرة على الوجه، ثم
استخدام منشفة دافئة لفرك الزيت على الوجه، وإزالة المكياج بلطف، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ لإزالة المكياج.
وصفات من زيت جوز الهند ترطيب البشرة بزيت جوز الهند
ينصح بتحضير 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وبضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديكٍ، وباستخدام خلاط كهربائي، اخفقي زيت جوز الهند في وعاء صغير حتى يصبح ذو ملمس خفيف و قد يستغرق الأمر من دقيقة إلى 3 دقائق ثم ضيفى عصير الليمون إلى زيت جوز الهند، مع تجنب الإفراط في خلط الاثنين، ثم ضعى الخليط على الوجه والجسم ولإضافة رائحة مميزة يمكنك إضافة بعض مستخلص الفانيليا إلى الخليط.
وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للعناية بالبشرة
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